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Архиепископ Юзеф Станевский принял неожиданное решение по празднику 8 марта

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  • 3.03.2024, 11:08
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Архиепископ Юзеф Станевский принял неожиданное решение по празднику 8 марта
Архиепископ Юзеф Станевский

Оно касается католических верующих.

В пятницу 8 марта, на которую приходится Международный женский день, в Минско-Могилевской архиепархии уделяется диспенсация (освобождение) от обязанности воздержания от потребления мясных блюд, сообщил сайт Catholic.by.

Согласно норме канона 1251 Кодекса канонического права «О днях покаяния», во все пятницы года, на которые не приходится торжество, верующими должно сохраняться воздержание от потребления мясных блюд.

В этом году на основании канона 87 § 1 митрополит минско-могилевский архиепископ Юзеф Станевский освободил на территории своей архиепархии от воздержания от потребления мясных блюд верующих старше 14 лет, в пятницу 8 марта 2024 года.

В то же время отмечается, что верующие, которые будут пользоваться этой диспенсацией, должны помолиться в интенциях Святого Отца.

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