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В Беларуси изменили тарифы на тепло и электричество

  • 3.03.2024, 12:17
В Беларуси изменили тарифы на тепло и электричество

Кого это коснется?

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что в Беларуси изменились некоторые тарифы на тепловую и электрическую энергию. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале. Изменение коснется ряда организаций.

В МАРТ уведомили, что в Беларуси есть организации, к которым применяются тарифы за тепловую и электроэнергию на уровне цен для населения. К ним относятся определенные медучреждения, организации здравоохранения и центры, религиозные организации, детские деревни и детские городки, садовые товарищества и дачные кооперативы и некоторые другие.

Для таких организаций установили тариф за 1 киловатт-час с налогом на добавленную стоимость 0,2537 рубля. Аналогичный тариф применяется для стационарных учреждений соцобслуживания, детских деревень и детских городков. В документе также указано, что «определены тарифы и в зависимости от одноставочности или дифференциации по двум временным периодам».

Это постановление никак не касается расчетов с населением, уточнили в МАРТ. И сообщили, что постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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