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«Никогда не переставал удивляться нищете, бездельничеству и нечистоплотности обитателей этого государства»

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  • 3.03.2024, 17:08
  • 7,118
«Никогда не переставал удивляться нищете, бездельничеству и нечистоплотности обитателей этого государства»

Как белорус в России работал.

Сходила на днях к подруге, а она жалуется, что мужа уволили с работы, пишет читательница сайта Charter97.org Людмила.

Работал Геннадий в России водителем фургона уже лет так с пять. Любил свою работу, увидел много интересных природных ландшафтов. Но при этом он никогда не переставал удивляться нищете, бездельничеству и нечистоплотности обитателей этого государства.

И вот получил он документ по поводу того, что ему не продлевают контракт, так как не на чем ездить. По словам Геннадия, выяснилось, что фургоны ломятся, а деталей для ремонта нет. Вот и увольняют людей. Такие маленькие шаги капля за каплей клюют эту средневековую державу, чтобы разбить ее на куски.

В конце концов нашел Геннадий работу дома, правда, не такую оплачиваемую, но и не такую сложную и опасную.

А я себе думаю, сколько бы не кричали, что санкции не действуют, то мой ответ для них такой: действуют, действуют, только надо не опасаться вводить их. А после еще и контролировать, чтобы не нарушались.

А возгласы «Мы санкций не боимся, они нас укрепляют»... Да, именно, укрепляют в этом диковинстве и средневековье. К примеру, товары и на телегах возить можно: и дешево, и экологично, и на свежем воздухе.

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