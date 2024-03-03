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Шойгу не может поверить

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 3.03.2024, 18:17
  • 3,408
Шойгу не может поверить

Времени осталось не так уж и много.

Министр обороны РФ не может поверить, что Москве до сих пор не удалось напугать Запад угрозами.

Сергей Шойгу уже в каком-то отчаянии заявил, что страны союзников «просто обязаны услышать сигналы Путина о наличии в стране дальнобойного оружия, способного поразить территории западных государств».

Видимо, краткий ответ заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ «Россия знает о последствиях такого шага», — не та реакция, на которую тувинец рассчитывал. В его воображении все должны были броситься врассыпную, пасть ниц и молить о пощаде.

Тот факт, что в Минобороны Германии признали перехват внутреннего разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, но лишь посетовали, что зашифрованная связь дала сбой, а не стали отрицать своей причастности, наверное, огорчает российскую власть. Время толерантного Запада движется к закату.

За два года до цивилизованного мира дошло, какими катастрофическими последствиями обернулось то самое «умиротворение агрессора», и теперь все больше стран, хранивших нейтралитет, заявляют о военной помощи Киеву.

Шойгу еще может непродолжительное время напрягать свою «армию должников» и брать мелкие населенные пункты ценой неимоверных потерь. Но недолго.

Телеграм-канал «День опричника»

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