Уничтожено «гнездо» россиян в Харьковской области

Уничтожено «гнездо» россиян в Харьковской области1
- 3.03.2024, 19:24
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Яркое видео.
Украинские бойцы с помощью дрона ликвидировали место дислокации российских оккупантов в Харьковской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная службаы Украины в Telegram.
В ГПСУ рассказали, что пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной границы» поразили место дислокации оккупантов в Харьковской области.
По данным пограничников, для данной атаки украинским бойцам понадобилось два дрона-камикадзе.