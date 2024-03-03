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Уничтожено «гнездо» россиян в Харьковской области

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  • 3.03.2024, 19:24
  • 2,582
Уничтожено «гнездо» россиян в Харьковской области

Яркое видео.

Украинские бойцы с помощью дрона ликвидировали место дислокации российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная службаы Украины в Telegram.

В ГПСУ рассказали, что пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной границы» поразили место дислокации оккупантов в Харьковской области.

По данным пограничников, для данной атаки украинским бойцам понадобилось два дрона-камикадзе.

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