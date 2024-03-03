Игра белорусского голкипера позволила его команде добиться победы в матче АХЛ 1 3.03.2024, 20:20

Никита Толопило

Никита Толопило отразил 33 из 35 бросков.

В ночь на воскресенье, 3 марта, в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Абботсфорд Кэнакс» в гостях одолел «Бейкерсфилд Кондорс», пишет betnews.by.

Бейкерсфилд Кондорс — Абботсфорд Кэнакс — 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

Белорусский голкипер гостей Никита Толопило провел на льду весь поединок. Он отразил 33 из 35 бросков (94,3% сэйвов).

Всего в нынешнем сезоне 23-летний уроженец Минска провел 22 матча, 14 из которых завершил победно. Его коэффициент надежности составляет 2,76, а процент отраженных бросков достигает 91%.

Партнер и соотечественник Толопило Данила Климович не попал в заявку на игру.

В Тихоокеанском дивизионе их команда занимает 4-е место в таблице.