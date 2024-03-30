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YouTube научился выделять самые интересные моменты видео

  • 30.03.2024, 1:06
YouTube научился выделять самые интересные моменты видео

Как опробовать фишку.

Google начала тестировать новую удобную функцию в плеере на YouTube – она позволяет пропустить вступительную часть ролика и подсветить самое главное. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Называется новая фича Jump Ahead. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) будут оценивать каждый видеоролик и находить самую главную его часть – на основе истории просмотра других пользователей. Так, при открытии ролика может появиться подсказка, что видео стартует с такой-то минуты и секунды.

Нововведение крайне полезное: оно позволит пропустить долгое приветствие или рекламу и сразу перейти к сути видео – это сэкономит кучу время, когда нужно получить информацию срочно, например, в гайдах.

Нововведение уже начали тестировать среди пользователей YouTube Premium. Чтобы присоединиться к тесту, нужно перейти на эту страницу. Если тестирование пройдет удачно, аналогичные возможности появятся у всех юзеров хостинга.

YouTube вслед за другими компаниями внедряет искусственный интеллект в свой сервис. Ранее YouTube начал тестировать ИИ-генератор музыки в стиле известных исполнителей, а в интерфейсе YouTube появился чат-бот: у него можно спрашивать вопросы по содержанию видео. Пока оба нововведения тестируется и недоступны обычным пользователям.

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