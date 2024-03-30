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Белоруску во Вроцлаве ударили по голове и вынесли из квартиры все вещи и более $33 тысяч

  • 30.03.2024, 3:42
  • 1,194
Белоруску во Вроцлаве ударили по голове и вынесли из квартиры все вещи и более $33 тысяч

Вырвали даже варочную панель.

Во Вроцлаве ограбили белоруску Екатерину. В прошлую пятницу, 22 марта, преступник проследил за девушкой до самой квартиры, дождался, пока она откроет дверь, и ударил по голове. Когда белоруска очнулась, увидела, что из дома вынесли все, в том числе документы. MOST поговорил с Екатериной о случившемся, подозреваемых, неспешных действиях полиции и о том, как она планирует действовать теперь.

«С нами был какой-то подозрительный парень»

Ограбление произошло в ночь с пятницы на субботу. Екатерина возвращалась домой одна, была в наушниках и выпившей. До этого она вместе с подругой отдыхала на Выспе Слодовой — тусовочном острове в центре Вроцлава, где по вечерам собирается много людей. По одной из версий, именно там преступник и приметил девушку.

— На Выспе Слодовой с нами был какой-то подозрительный парень, — рассказывает белоруска, — он уже есть на камерах полиции. Но тогда на него никто не обратил внимания, потому что людей было много, все общались друг с другом и ничего такого не было.

Екатерина поехала домой одна — на такси. В наушниках громко играла музыка, поэтому она не слышала, что происходит вокруг. Водитель довез девушку до подъезда, и она все также в наушниках зашла в дом. Полиция говорит, что преступник мог зайти вместе с белоруской.

— Когда ты заходишь в подъезд, то ты особо не смотришь, кто идет за тобой, — объясняет пострадавшая. — Тем более, что я была в наушниках, в них громко играла музыка, ну и я была не очень трезвая.

Последнее, что помнит Екатерина, это как она открывала дверь квартиры.

Вынесли все, вплоть до зубной пасты

Через некоторое время она очнулась на полу, в темноте, голова болела от удара. Девушка не могла посмотреть, который час, — телефона и часов не было.

Потом выяснилось, что не было вообще ничего. Из дома исчезла вся техника — преступники не поленились даже вырвать варочную поверхность. Екатерина предоставила редакции MOST документы, подтверждающие факт обращения в полицию. В них в числе прочего украденного имущества значатся депилятор, наушники, электронная книга и многое другое. Более того, из квартиры вынесли даже моющие средства, порошки, зубную пасту, лаки для ногтей. Полиция оценила ущерб в 40 тыс. евро.

Также украли наличные деньги: 30 тыс. долларов, которые были у девушки от продажи квартиры в Беларуси, и 3 тыс. евро.

— А еще забрали абсолютно все документы, — добавляет девушка, — паспорт, карту побыта, дипломы, трудовую книжку, трудовые договоры, документы на квартиру — вообще все. И я не могу восстановить ни один документ, потому что не могу возвращаться в Беларусь: я политический активист и на меня заведено уголовное дело.

Когда Екатерина очнулась на полу, у нее был шок от произошедшего. Она провела в таком состоянии ночь, а когда начало светать, пошла к соседке, чтобы та вызвала полицию.

«Больше никаких документов я восстановить не смогу»

В ограбленную квартиру поочередно приезжали полицейские, следователи и криминалисты. Они опросили девушку, осмотрели место преступления, сняли отпечатки пальцев и следы от обуви — та ночь была дождливой, и злоумышленники нанесли грязи.

— У полиции уже есть записи видеонаблюдения возле подъезда, — рассказывает пострадавшая. — Но они мне еще их не показывали, поэтому я не знаю, есть ли там тот человек с Выспы Слодовой. Кроме того, есть вероятность, что вещи преступники уносили через балкон, потому что, когда я очнулась, была открыта балконная дверь. Я живу на втором этаже. А прямо под моим балконом есть камера, и если они спускались через него, то там должна была стоять машина, и на камере будут ее номера. Это сто процентов.

Екатерина отмечает, что полиция не спешит браться за ее дело. Она была в участке во вторник, и ей сказали, что «на это дело еще никто не назначен». Кроме того, полицейские не дают девушке копии протоколов, лишь разрешили сфотографировать последний из них.

Единственное, что выдали, — выписку о том, что у белоруски украли паспорт и карту побыта. Этот документ, а также тот факт, что девушка имеет международную защиту, помог ей быстро восстановить карту вида на жительство. А уже на ее основании Екатерина сможет оформить проездной документ иностранца.

— Ну и на этом все, больше никаких документов я восстановить не смогу, — разводит руками Екатерина. — Я даже водительские права не смогу восстановить, потому что они у меня были беларусские, и я не успела их поменять на польские. Дипломы о высшем образовании тоже не могу восстановить, какие-то польские документы, которые мне понадобятся для ПМЖ или гражданства, — тоже. И я не могу сказать, что я буду делать дальше. Я просто не знаю, что делать.

«Про деньги никто не знал»

Белоруска не понимает, зачем преступники вынесли документы, тем более, что они были в разных местах, а не «в одном пакете». Девушка говорит, что у нее сложилось впечатление, будто преступники перебирали, какие документы забрать. К примеру, в выдвижном ящике, где лежала трудовая книжка, остались некоторые другие документы.

Екатерина считает, что преступники выбрали ее случайно — она возвращалась домой одна и была нетрезвой. Про деньги они знать не могли, уверяет девушка.

— Про них вообще никто не знает, только мои близкие друзья, которых я знаю 15 лет и которые вообще не в этом городе. Но я их абсолютно исключаю из подозреваемых, потому что доверяю им как себе, — объясняет она.

Если полиция будет и дальше затягивать расследование, Екатерина планирует обратиться к юристу, которого ей посоветовали коллеги-поляки: «Буду звонить и просить у него помощи, чтобы можно было повлиять на полицию».

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