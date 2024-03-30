Директор жлобинской фабрики не пускал милицию на предприятие 30.03.2024, 8:48

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Его поместили в ИВС.

В Жлобине директора мебельной фабрике Илью Миронова судили по административной статье о неповиновении милиции. Как узнал от источников телеграм-канал «Свободный Жлобин», Миронов отказывался пустить милиционеров на территорию фабрики.

Дело в том, что жлобинская милиция проверяет предприятия города и ищет нетрезвых сотрудников. Они так часто наведывались на мебельную фабрику, что в какой-то день директор распорядился их не пускать. Как поясняет тг-канал, Миронов не так давно приехал в Беларусь из России и не до конца разобрался в местных реалиях.

Директора задержали и поместили в ИВС до суда. По решению суда Миронова его оштрафовали.