Alpha Motor показал очередную виртуальную новинку 3 30.03.2024, 10:15

В линейке стартапа уже семь будущих электромобилей.

Американский стартап Alpha Motor представил ретроверсию своего электропикапа Wolf, история которого началось еще в 2021 году. Спустя три года до серии он так и не дошел, как, впрочем, и остальные модели бренда. Все ранее представленные концепты — купе Ace, «внедорожное» купе Jax, пикап Wolf, седан и универсал Saga — существуют только в виртуальном мире, пишет «Автоцентр».

Сейчас к ним присоединился Wolf начального уровня. Внешне он очень напоминает японские пикапы конца 1970-х и начала 1980-х годов, таких как Toyota Hilux 1980 года. Особенно яркая отсылка — 31-дюймовые шины с белыми боковинами. Интерьер максимально упрощен. Все приборы аналоговые. Единственный современный элемент — дисплей информационно-развлекательной системы.

Как говорят в компании, с момента первой презентации инженеры модифицировали скейтборд-платформу пикапа. Это позволило разместить аккумуляторный блок большего размера. Ожидаемый запас хода — 563 км.

Интересно, что от «тесловского» зарядного порта, на который в последнее время активно переходят почти все автопроизводители, стартап отказался. Пикап оснащен портом CCS и поддерживает быструю зарядку постоянным током. По данным Alpha, в зависимости от емкости батарея пополняется на 80% за 30-60 минут.

Сроки выхода серийного Alpha Wolf не уточняется. Если он все же пойдет в серию, ценник может начинаться с 36 000 долларов. В целом стартап уже показал семь потенциальных моделей и надеется когда-то вывести их на рынок.