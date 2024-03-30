закрыть
30 марта 2024, суббота, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Alpha Motor показал очередную виртуальную новинку

3
  • 30.03.2024, 10:15
Alpha Motor показал очередную виртуальную новинку

В линейке стартапа уже семь будущих электромобилей.

Американский стартап Alpha Motor представил ретроверсию своего электропикапа Wolf, история которого началось еще в 2021 году. Спустя три года до серии он так и не дошел, как, впрочем, и остальные модели бренда. Все ранее представленные концепты — купе Ace, «внедорожное» купе Jax, пикап Wolf, седан и универсал Saga — существуют только в виртуальном мире, пишет «Автоцентр».

Сейчас к ним присоединился Wolf начального уровня. Внешне он очень напоминает японские пикапы конца 1970-х и начала 1980-х годов, таких как Toyota Hilux 1980 года. Особенно яркая отсылка — 31-дюймовые шины с белыми боковинами. Интерьер максимально упрощен. Все приборы аналоговые. Единственный современный элемент — дисплей информационно-развлекательной системы.

Как говорят в компании, с момента первой презентации инженеры модифицировали скейтборд-платформу пикапа. Это позволило разместить  аккумуляторный блок большего размера. Ожидаемый запас хода — 563 км.

Интересно, что от «тесловского» зарядного порта, на который в последнее время активно переходят почти все автопроизводители, стартап отказался. Пикап оснащен портом CCS и поддерживает быструю зарядку постоянным током. По данным Alpha, в зависимости от емкости батарея пополняется на 80% за 30-60 минут.

Сроки выхода серийного Alpha Wolf не уточняется. Если он все же пойдет в серию, ценник может начинаться с 36 000 долларов. В целом стартап уже показал семь потенциальных моделей и надеется когда-то вывести их на рынок.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина