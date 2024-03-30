закрыть
30 марта 2024, суббота, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ограничивают посещения лесов

  • 30.03.2024, 10:50
В Беларуси ограничивают посещения лесов

Сразу в 31 районе.

Посещение лесов ограничено в 31 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта, размещенная на сайте Минлесхоза.

В Минской области ограничения действуют в Борисовском, Березинском, Воложинском, Пуховичском, Солигорском и Червенском районах.

В Могилевской — в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кличевском, Кировском, Круглянском, Осиповичском и Шкловском.

В Брестской — в Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Пинском и Столинском.

В Гомельской — в Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском.

В Гродненской — в Волковысском, Вороновском и Лидском.

В Витебской — в Лепельском районе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина