В Беларуси ограничивают посещения лесов 30.03.2024, 10:50

Сразу в 31 районе.

Посещение лесов ограничено в 31 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта, размещенная на сайте Минлесхоза.

В Минской области ограничения действуют в Борисовском, Березинском, Воложинском, Пуховичском, Солигорском и Червенском районах.

В Могилевской — в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кличевском, Кировском, Круглянском, Осиповичском и Шкловском.

В Брестской — в Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Пинском и Столинском.

В Гомельской — в Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском.

В Гродненской — в Волковысском, Вороновском и Лидском.

В Витебской — в Лепельском районе.