В Беларуси ограничивают посещения лесов
- 30.03.2024, 10:50
Сразу в 31 районе.
Посещение лесов ограничено в 31 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта, размещенная на сайте Минлесхоза.
В Минской области ограничения действуют в Борисовском, Березинском, Воложинском, Пуховичском, Солигорском и Червенском районах.
В Могилевской — в Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кличевском, Кировском, Круглянском, Осиповичском и Шкловском.
В Брестской — в Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Пинском и Столинском.
В Гомельской — в Жлобинском, Октябрьском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском.
В Гродненской — в Волковысском, Вороновском и Лидском.
В Витебской — в Лепельском районе.