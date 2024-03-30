Зоологи нашли новый вид ящериц 30.03.2024, 11:45

Иллюстрационное фото

И назвали его в честь Ван Гога.

Группа ученых из Фонда дикой природы Теккерея в Индии обнаружила новый вид ящериц в южных Западных Гатах и назвала его Cnemaspis vangoghi в честь знаменитого художника Винсента Ван Гога, пишет New Voice.

Яркая окраска этой ящерицы напоминает известную картину «Звездная ночь». Новый вид был обнаружен во время экспедиции в апреле 2022 года в штате Тамил Наду, Индия, и описан в журнале ZooKeys.

Исследователи сообщают, что Тамил Наду обладает уникальным биоразнообразием, и планируют назвать более 50 новых видов ящериц. Во время исследовательской поездки ученые столкнулись с высокой плотностью клещей, особенно в низких сухих лесах Шривиллипутура, где были обнаружены новые виды ящериц.

Cnemaspis vangoghhi представляет собой геккона небольшого размера, достигающего длины до 3,4 см. Он был описан вместе с другим видом своего рода, Cnemaspis sathuragiriensis, обитающим в холмах Сатурагири. Новые виды ящериц обитают в невысоких лиственных лесах Шривиллипутура и дополняют список эндемичных позвоночных животных этого региона.

Эти ящерицы ведут дневной образ жизни и активны в прохладные часы раннего утра и вечера, в основном обитая на камнях.

Их обнаружение только в ограниченных местах свидетельствует о «микроэндемизме» среди низинных видов, отмечают исследователи.