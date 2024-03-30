В Нидерландах мужчина взял в заложники посетителей кафе 30.03.2024, 14:30

И утверждает, что у него сумка со взрывчаткой.

В нидерландском городе Эда неизвестный взял в заложники посетителей кафе. Правоохранители не рассматривают версию теракта.

Об этом сообщает местное издание NL Times со ссылкой на полицию.

По данным издания, утром из кафе Petticoat неизвестный захватил заложников. Полиция узнала об инциденте в 5:42 по местному времени.

Свидетели происшествия рассказали СМИ, что мужчина в маске взял в заложники сотрудников бара и что он утверждал, что нес сумку, полную взрывчатки.

По данным на 11:30 по местному времени, удалось освободить трех заложников.

«Ситуация еще не решена. На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — заявила полиция.