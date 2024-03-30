Сколько яиц можно съесть на Пасху? 4 30.03.2024, 14:55

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Ответ литовского профессора.

Как правильно их приготовить — каким должен быть желток, а каким белок? Как хранить пасхальные яйца, чтобы они были безопасны? Что делать, чтобы не переесть в праздники? На эти вопросы Delfi ответил профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Римантас Стукас.

Профессор Стукас сказал, что в наше время яйца реабилитированы, поэтому, если человек правильно питается, если он здоров, если у него нет болезней, вызванных неправильным питанием, то одно яйцо в день вреда не принесет.

Он добавил, что человек, который правильно питается, может съесть до 9 яиц в неделю. «Иногда мужчина, съев одно яйцо, не наедается. Поэтому за раз можно съесть 2-3 яйца. Но больше 9 в неделю есть не стоит».

А вот людям, у которых повышен уровень холестерина, есть избыточный вес, у которых есть болезни, вызванные неправильным питанием, яйца нужно есть реже.

Стукас напомнил и рекомендацию Всемирной организации здравоохранения: самая полезная часть яйца — это белок.

«В яйце содержатся все необходимые для нас вещества», — сказал профессор.

По словам профессора, яйцо нужно варить так, чтобы белок полностью сварился, а желток оставался жидким.

Конечно, есть блюда, в которых используют сваренные вкрутую яйца. В таком случае важно не переварить яйца. Если варить яйцо 15 минут и больше, его питательная ценность снизится.

Крашеные яйца нельзя весь день держать на столе. Профессор сказал, что при комнатной температуре на столе яйца нельзя держать более 2-3 часов, потом их нужно убрать в холодильник. Если яйца лопнули, то в холодильнике их можно держать не дольше двух-трех дней.

Профессор сказал, что нехорошо часто менять температуру хранения яиц — то доставать из холодильника, то ставить их обратно.

«Кладите на стол столько яиц, сколько планируете съесть за раз, остальные не доставайте из холодильника».

Чтобы не переедать, профессор рекомендует соблюдать умеренность.

«Яйца часто едят с майонезом, их добавляют в салаты, в которых тоже есть майонез. Яйца едят с селедкой, а она жирная. Поэтому важна умеренность, нужно наслаждаться едой. Если в желудок одновременно попадет много ржаной пищи, к чему организм не приучен, ферменты могут с этим не справиться, могут развиться проблемы со здоровьем. Поэтому важно питаться умеренно.

Каждый день нужно соблюдать принцип здорового питания», — сказал профессор Стукас.