СМИ: Дефолт Беларуси по ее еврооблигациям очевиден 2 31.03.2024, 9:13

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Для Лукашенко уже закрыт российский рынок частных инвестиций.

По мнению российских инвесторов, Беларусь допустила дефолт по пяти выпускам бондов. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн, долларов, а их общая номинальная стоимость — около 3,25 млрд долларов.

Инвесторы сообщили среди прочего, что рассматривают возможность обратиться в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Беларуси выплат по бондам. Имеет ли смысл подавать такой иск, изучил портал pravo.ru.

Чтобы проанализировать ситуацию детально, нужно ответить на несколько вопросов:

Были ли основания для объявления дефолта?

Кто признал дефолт? В частности, признала ли его сама Беларусь и требуется ли это вообще?

Каково значение признания дефолта? В частности, влечет ли дефолт за собой кросс-дефолт?

Вправе ли держатели бондов подать иск к Беларуси в LCIA и если да, то каковы шансы такого иска на успех?

Как сейчас обстоят дела у Беларуси с внешним финансированием?

Суть конфликта

В январе 2024 года некоторые российские владельцы еврооблигаций (бондов), выпущенных Республикой Беларусь, направили эмитенту уведомление о дефолте, писал РБК. Это произошло из-за того, что с 6 сентября 2022 года Citibank N.A. London прекратил быть финансовым, платежным и трансфертным агентом по бондам со сроками погашения в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах.

Сначала Беларусь заявила, что будет искать нового агента для возобновления выплат, а затем предложила инвесторам из РФ открыть счета в местных банках и получать деньги на них в белорусских рублях (BYN). Правда, немногие российские держатели бондов Беларуси смогли получить выплаты по этому механизму, отмечал «Коммерсант».

Тогда Беларусь совместно с Банком России предложила новую схему выплат через российский Национальный расчетный депозитарий, но, опять же, в BYN и только владельцам выпуска Беларусь-2023, купившим бонды до 6 сентября 2022 года. Эти выплаты начали поступать в конце декабря 2023 года, но к середине февраля до держателей дошли лишь 85 млн долларов при общем объеме выпуска в 800 млн долларов.

Основания для объявления дефолта

Проспекты эмиссии бондов содержат следующие условия для наступления дефолта эмитента («Условия облигаций. Раздел 8: „Случаи дефолта”»).

Пункт 8 (а): Неуплата (Раздел 8. «Случаи дефолта»)

«Неуплата: невыполнение обязательств по выплате любой суммы основного долга или процентов, причитающихся по облигациям или любой из них, при этом невыполнение обязательств продолжается в течение 14 дней в случае неуплаты процентов».

В соответствии с разделом 4 «Условий облигаций» каждого выпуска бондов по еврооблигациям начисляются проценты (купоны), выплачиваемые раз в полгода. В частности, сроки выплаты купонного дохода таковы:

Belarus-2023 — 28 февраля и 28 августа ежегодно до погашения.

Belarus-2027 — 29 июня и 29 декабря ежегодно до погашения.

Belarus-2026 и 2031 — 24 февраля и 24 августа ежегодно до погашения.

Belarus-2030 — 28 февраля и 28 августа ежегодно до погашения.

Как известно из публичных источников, Республика Беларусь не выплатила держателям бондов купоны за следующие процентные периоды:

Belarus-2023 — 28 февраля и 28 августа 2022 года, 28 февраля 2023 года.

Belarus-2027 — 29 июня и 29 декабря 2022 года, 29 июня и 29 декабря 2023 года.

Belarus-2026 и Belarus-2031 — 24 февраля и 24 августа 2022 года, 24 февраля и 24 августа 2023 года, 24 февраля 2024 года.

Belarus-2030 — 28 февраля и 28 августа 2023 года, 28 февраля и 28 августа 2023 года, 28 февраля 2024 года.

Кроме того, Беларусь не погасила основной долг по выпуску бондов Belarus-2023 общим номиналом 800 млн долларов: полное погашение по этому выпуску должно было состояться 28 февраля 2023 года. В публичных источниках нет сведений о том, что на текущий момент большинство держателей еврооблигаций выпуска Belarus-2023 (российских, белорусских и из других стран) получили выплаты купонов и основного долга.

Следовательно, возникли основания для признания дефолта Беларуси по бондам всех выпусков на основании пунктов 8 (а) «Условий облигаций».

Кто признал дефолт

В июле 2022 года рейтинговое агентство Moody’s признало дефолтом купонные выплаты в BYN по бондам и понизило в связи с этим рейтинг Беларуси до уровня С (самый низкий по шкале этого агентства). Другие международные агентства — S&P Global Ratings и Fitch — приостановили оценку кредитного рейтинга Беларуси.

В ноябре 2023 года российское агентство АКРА отозвало рейтинг Беларуси, хотя и не констатировало дефолта по какому-либо из выпусков. Правда, АКРА все еще сохраняет рейтинг BBB– для выпуска облигаций Беларусь-08 со сроком погашения 2 апреля 2026 года и объемом эмиссии 10 млрд российских рублей. Это означает умеренный уровень кредитоспособности. Однако очевидно, что на фоне кросс-дефолта такой рейтинг уже недостоверен. Рейтинг эмитента — важный показатель при принятии решений о приобретении или продаже ценных бумаг, поэтому его недостоверность может причинить убытки инвесторам, которые ориентировались на такой рейтинг.

Признала ли сама Беларусь дефолт

В дату погашения выпуска еврооблигаций Belarus-2023 Министерство финансов Республики Беларусь сообщило, что средства для погашения этих бондов в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в «АСБ Беларусбанк», а кредиторы смогут получить выплаты согласно регламенту (на тот момент еще разрабатывался).

Однако Беларусь предложила фактически дискриминационный механизм погашения еврооблигаций: выплаты будут проводиться только в BYN и в адрес тех инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года. Еще одно условие для получения выплат — владелец бондов должен обеспечить перевод еврооблигаций на счет Минфина республики в депозитарии-нерезиденте.

Беларусь, как эмитент, могла заменить регистратора, финансового, платежного и трансфертного агентов по еврооблигациям. Такая возможность предусмотрена, в частности, разделом 12 «Собрание держателей облигаций; изменение» «Условий облигаций» всех выпусков. Для этого Беларусь должна созвать собрание держателей еврооблигаций и вынести на голосование вопрос замены регистратора, финансового, платежного и трансфертного агентов. Раздел 12 «Условий облигаций» всех выпусков предусматривает и возможность замены (конвертации) еврооблигаций в другие обязательства или ценные бумаги эмитента или любого другого лица.

Во время арбитражного разбирательства может возникнуть вопрос, какие действия Республика Беларусь предприняла для минимизации убытков инвесторов. Насколько мы можем судить по публичным источникам, Беларусь не пыталась созвать собрание держателей еврооблигаций для поиска возможностей погашения еврооблигаций и соблюдения прав и интересов инвесторов. Таким образом, при разбирательстве может быть установлено, что Беларусь поспособствовала наступлению дефолта. Вместо осуществления действий, направленных на защиту интересов держателей бондов, страна предложила дискриминационный механизм погашения бондов, нарушающий права и интересы инвесторов, как указано выше.

При этом, например, Россия, ограниченная намного более жесткими международными санкциями, в полном объеме исполнила обязательства перед резидентами РФ — держателями суверенных облигаций РФ, срок погашения по которым наступил после февраля 2022 года (еврооблигации: RUS-22, 4.50% 4apr2022, USD (12840060V, XS0767472458) и RUS-23, 4.875% 16sep2023, USD (12840068V, XS0971721450)).

Таким образом, Беларусь, с одной стороны, подтвердила принципиальную возможность платить держателям бондов, но с другой — прямо отказалась от исполнения обязательств по еврооблигациям на условиях, которые предусмотрены эмиссионной документацией, а именно, от погашения номинальной стоимости еврооблигаций в размере 100% всем кредиторам в долларах США. То есть Беларусь де-факто сама признала дефолт по своим бондам.

Для потенциального третейского разбирательства даже неважно, признала ли Беларусь дефолт. Достаточно, чтобы его прямо признали международные рейтинговые агентства и косвенно — российское. Правила здесь иные: если Беларусь несогласна с тем, что наступил дефолт по выпущенным ею бондам, то она может обратиться в LCIA с иском о признании дефолта несостоявшимся. Пока Беларусь этого не сделала, дефолт считается действительным.

Какое значение имеет признание дефолта

Факт дефолта влечет за собой возникновение у держателей бондов права на подачу иска к Беларусь. Это имеет значение для всех вовлеченных сторон:

для самой Беларуси как эмитента (в лице ее Центрального банка и Министерства финансов);

для кредиторов Беларуси (Россия, Китай, российские частные и государственные банки, институциональные фонды и частные инвесторы);

для фондовой биржи (например, Московской биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи);

для судов (арбитражные суды в России и государственные суды Беларуси) и третейских институтов (LCIA, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, Вашингтон*).

Участники финансовых рынков и корпоративные держатели бондов могут и, если они действуют осмотрительно, обязаны отразить в своей бухгалтерской отчетности статус бондов как дефолтных. Что касается фондовых бирж, бонды выпуска Беларусь-08 допущены к листингу на Санкт-Петербургской валютной бирже во втором котировальном списке.

Участники рынка, в том числе частные неквалифицированные инвесторы, ориентируясь на рейтинг АКРА и допуск к листингу на российской фондовой бирже, могут понести значительные убытки при инвестировании в государственный долг Беларуси.

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть, говоря о значении и последствиях дефолта, такой: влечет ли дефолт за собой кросс-дефолт по другим обязательствам Беларуси?

Влечет ли дефолт за собой кросс-дефолт

Да, влечет. В соответствии с пунктом 8(c)(ii) «Условий облигаций» каждого выпуска бондов, неоплата эмитентом (Беларусью) по любому кредиту или долгу в установленную дату платежа при условии, что совокупная сумма любого такого долга эмитента превышает $25 млн, представляет собой событие дефолта по еврооблигациям эмитента.

Как указано выше, Беларусь не выплатила основную сумму долга по выпуску Belarus-2023 общим номиналом 800 млн долларов, а еще купонов по выпускам Belarus-2023, Belarus-2026, Belarus-2027, Belarus-2030 и Belarus-2031. Таким образом, совокупная сумма задолженности Беларуси по еврооблигациям всех выпусков в десятки раз превышает указанный нижний предел (25 млн долларов). Указанное означает, что эмитент допустил перекрестный дефолт (cross-default) по всем выпускам еврооблигаций.

Перекрестный дефолт означает, что все выпуски бондов Беларуси подлежат немедленному погашению в полном объеме в соответствии с п. 8 (с) («Перекрестный дефолт (кросс-дефолт) эмитента») «Условий облигаций»:

Выпуск Belarus-2023 — 800 000 000 долларов, 6.875%, notes due 2023 (CUSIP: 07737JAB9, ISIN: XS1634369067, Common code: 163436906, ISIN: US07737JAB98, Common code: 163436736).

Выпуск Belarus-2026 — 500 000 000 долларов, 5.875%, notes due 24 February 2026 (CUSIP: 07737JAE3, ISIN: XS2120091991, Common code: 21200919, ISIN: US07737JAE38, Common code: 219141742).

Выпуск Belarus-2027 — 600 000 000 долларов, 7.625%, notes due 2027 (CUSIP: 07737JAA1, ISIN: XS1634369224, Common code: 163436922, ISIN: US07737JAA16, Common code: 163436833).

Выпуск Belarus-2030 — 600 000 000 долларов, 6.20%, notes due 2030 (CUSIP: 07737JAC7; ISIN: XS1760804184, Common Code: 176080418, ISIN: US07737JAC71, Common Code: 178423835).

Выпуск Belarus-2031 — 750 000 000 долларов, 6.378%, notes due 24 February 2031 (CUSIP: 07737JAD5, ISIN: XS2120882183, Common code: 212088218, ISIN: US07737JAD54, Common code: 212123609).

Еще одно последствие дефолта по еврооблигациям — кросс-дефолт по внешним кредитным обязательствам Беларуси. Пример таких обязательств — долг Беларуси перед Россией по соглашению между правительством РФ и правительством Беларуси «О предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», которое страны подписали 21 декабря 2020 года. Этот документ предусматривает, что Россия дает госкредит Беларуси на 1 млрд долларов в 2020–2021 годах двумя траншами по 500 млн долларов.

Ч. 2 ст. 6 соглашения предусматривает: «В случае если просроченная задолженность и (или) проценты на просроченную задолженность по любым обязательствам белорусской стороны (по кредитам юридических лиц РФ, предоставленным белорусской стороне или юридическим лицам Республики Беларусь под гарантии правительства Республики Беларусь), не погашены в течение 60 дней, российская сторона вправе консолидировать всю сумму непогашенной задолженности по кредиту (1 млрд долларов), включая основной долг, проценты по кредиту, и объявить консолидированную задолженность срочной к погашению».

Следовательно, правительство РФ вправе заявить Беларуси о наступлении дефолта, допущенного этой страной по кредиту на 1 млрд долларов, и потребовать досрочного возврата всей суммы гоcкредита, включая проценты. Разумеется, кабмин может и не сделать этого исходя из политической целесообразности.

Вправе ли держатели бондов подать иск к Беларуси в LCIA?

Эмиссионная документация (пункты 17 (b) раздела 17 «Применимое право и арбитраж» для бондов всех выпусков) содержит арбитражную оговорку: все споры в отношении еврооблигаций должны рассматриваться арбитрами LCIA в соответствии с его правилами.

Следовательно, следующим шагом инвесторов, очевидно, будет подача иска к Республике Беларусь в LCIA. Cпор в отношении еврооблигаций арбитрабельный (то есть относится к исключительной подсудности судов какого-либо государства и поэтому может быть рассмотрен третейским судом) и не подпадает под юрисдикционные ограничения. В связи с этим LCIA — надлежащий орган для рассмотрения спора между держателями еврооблигаций и Беларусью.

У инвесторов не возникнет проблем с оплатой арбитражных сборов и других расходов, сопряженных со спором, в том числе с оплатой услуг иностранных юристов, если их придется привлекать. Это исключительно организационный вопрос, и санкции ЕС и США не помешают российским инвесторам.

Юридическая фирма из России может беспрепятственно инициировать процесс в LCIA. В соответствии с арбитражным регламентом LCIA (2020 год) сторона судебного процесса может быть представлена любым юристом, которому она доверяет (в том числе российским).

Российские стороны вправе привлекать и иностранных юристов для участия в процессах LCIA. Это предусмотрено Генеральной лицензией, выпущенной Казначейством Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии в 2022 году.

Каковы шансы держателей облигаций на успех в случае обращения в LCIA?

Дефолт Беларуси по ее еврооблигациям очевиден. Более того, своими действиями и изданными нормативными актами Беларуси фактически признала дефолт по бондам. Поэтому возможные аргументы эмитента о надлежащем исполнении обязательств по еврооблигациям представляются неубедительными и противоречащими действиям правительства страны. В силу доктрины эстоппеля эти аргументы должны быть отклонены составом арбитража.

Возможная ссылка Беларуси на ее государственный иммунитет от требований держателей еврооблигаций также неубедительна, поскольку в пунктах 17 (d) условий выпуска бондов Беларусью (для всех выпусков) эта страна прямо и недвусмысленно отказалась от государственного иммунитета в отношении законных требований держателей еврооблигаций в любой юрисдикции.

Возможно, Беларуссь выдвинет такой аргумент: исполнение обязательств по ее еврооблигациям невозможно, поскольку в отношении страны ввели международные санкции**, а группа «Ситибанк» отказалась исполнять функции регистратора, финансового, платежного и трансферного агента. Но этот аргумент не выдерживает критики: в сентябре 2023 года Министерство финансов республики представило альтернативную схему выплат по своим бондам. Она предполагала выплаты через российский Национальный расчетный депозитарий, договор с ним подписали осенью 2023 года. Но обязательства Беларусь по еврооблигациям через альтернативный механизм до сих пор не были погашены.

Исходя из всего вышеуказанного, иск инвесторов к Беларуси с очень высокой вероятностью будет удовлетворен арбитрами LCIA. В таком случае держатели дефолтных бондов Беларуси получат решение о взыскании с государства задолженности по еврооблигациям (включая невыплаченный купонный доход) и, вероятно, убытков, вызванных нарушением обязательств по бондам.

Продолжительность подобных процессов в LCIA с момента подачи иска до вынесения решения составляет около года с момента формирования состава арбитража.

Если LCIA вынесет решение в пользу держателей бондов, как его исполнить?

Как только российские инвесторы получат решение LCIA о взыскании с Беларуси задолженности по бондам, то первая развилка будет такова: захочет ли страна исполнить это решение добровольно? Во-первых, не исключено, что Беларуси исполнит решение добровольно, поскольку неисполнение международного арбитражного решения считается «плохим тоном» и сильно вредит репутации государства как партнера, заслуживающего доверия иностранных инвесторов. Во-вторых, ранее отдельные частные инвесторы уже получали решения международных арбитражей против Беларуси, и, судя по публичным источникам, она добровольно их исполняла.

Если же Беларусь откажется исполнять решение LCIA, то инвесторы смогут требовать признания и принудительного исполнения этого решения во всех 172 странах (включая саму Беларусь и Россию), которые участвуют в Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 год). Для сравнения: в ООН состоит 193 государства-члена.

Процедура принудительного приведения в исполнение арбитражного решения LCIA займет от шести месяцев до года, в зависимости от страны, в которой истцы испрашивают такое признание и исполнение.

В мировой практике имеются примеры успешного получения от государств-должников денег как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Например, в 2008 году Аргентина объявила дефолт по собственным облигациям на сумму порядка 100 млрд долларов и предложила альтернативный вариант обмена дефолтных бумаг на новые. Многие инвесторы не согласились с таким подходом и обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Речь идет о деле Ambiente Ufficio and others v. Argentina, которое закончилось во внесудебном порядке: Аргентина в 2016 году согласилась выплатить долг инвесторам, сумма составила около $1,35 млрд.

Беларусь своими действиями закрыла себе доступ к финансированию

После официального подтверждения дефолта Беларуси по еврооблигациям в решении LCIA кредитные рейтинги Республики Беларусь по всему миру будут отозваны или изменены на дефолтные. Это сделает невозможным выпуск новых гособлигаций. Высока вероятность и существенного понижения кредитных рейтингов белорусских госкомпаний и фирм с существенным участием этой страны. Тогда таким организациям будет сложно получить доступ к международному рынку капиталов.

Однако уже сейчас в результате действий Беларуси для нее фактически закрыт российский рынок частных капиталов. Помимо отзыва кредитных рейтингов российскими кредитными агентствами, доверие российских инвесторов к республике как к надежному заемщику подорвано. В январе Беларусь не смогла разместить рублевые облигации с погашением в 2028 году из-за отсутствия заявок. Альтернатив внешнему финансированию от России как от государства и российских юридических и частных лиц не так уж много: Беларусь многие годы не получает кредиты от крупнейших международных финансовых организаций (группа Всемирного банка, ЕБРР) и иных государств (кроме, пожалуй, Китая). Некоторой альтернативой может быть заимствование на внутреннем рынке Беларусь, но там невозможно собрать значимые суммы.

В свете нынешней ситуации сложно представить себе, что в ближайшем будущем осмотрительные российские инвесторы будут вкладывать в государственный долг Беларуси, если та не урегулирует долг по дефолтным бондам на условиях, приемлемых для иностранных и, прежде всего, российских инвесторов. Только за последние пять лет объем размещения государственных облигаций Беларуси составил 30 млрд российских рублей. Основными инвесторами в эти облигации стали российские инвесторы.

Межгосударственное кредитование Беларуси со стороны РФ также теперь под большим вопросом. Пока не будет урегулирована ситуация с задолженностью республики перед российскими инвесторами, Министерство финансов РФ, вероятно, не станет предоставлять ей новые межгосударственные кредиты. В частности, в действующих договорах о межправительственных кредитах, выданных Россией Беларуси, есть прямое условие о возможной акселерации задолженности республики со стороны РФ, если будет просроченная задолженность Беларуси перед российскими частными гражданами или компаниями.

* В силу действующих для Беларуси международных договоров о защите иностранных инвестиций иностранные инвесторы из соответствующих государств вправе подать иски к Беларуси на основании нарушения ей обязательств по этим договорам. В частности, такие иски можно подать на основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 2014 года в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Этот центр — специализированное учреждение ООН, поэтому его репутация в глазах мирового сообщества чрезвычайно высока.

** Регламент Совета (ЕС) от 18.05.2006 № 765/2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины; Приложение I Регламента Совета (ЕС) от 18.05.2006 № 765/2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины; О продлении ограничительных мер ЕС.