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Бывший советник Трампа: У экс-президента не хватит мозгов, чтобы быть диктатором

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  • 31.03.2024, 11:31
  • 2,608
Бывший советник Трампа: У экс-президента не хватит мозгов, чтобы быть диктатором

Болтон поделился своим мнением о бывшем главе Белого дома.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что 45 президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «не хватит ума, чтобы быть диктатором». Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.

У Болтона спросили, имел ли когда-нибудь Трамп диктаторские замашки.

Он ответил: «У него нет мозгов, ради Бога!»

Болтон также добавил, что у Трампа нет политической философии, он не участвует в анализе политики или принятии решений.

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