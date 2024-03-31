Бывший советник Трампа: У экс-президента не хватит мозгов, чтобы быть диктатором 5 31.03.2024, 11:31

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Болтон поделился своим мнением о бывшем главе Белого дома.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что 45 президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «не хватит ума, чтобы быть диктатором». Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro.

У Болтона спросили, имел ли когда-нибудь Трамп диктаторские замашки.

Он ответил: «У него нет мозгов, ради Бога!»

Болтон также добавил, что у Трампа нет политической философии, он не участвует в анализе политики или принятии решений.