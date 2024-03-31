Ученые нашли связь между неуловимыми денисовцами и «человеком-драконом» из Китая 1 31.03.2024, 11:34

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Связь помогли установить несколько находок.

Ученые из Китайской академии наук в Пекине предположили, что малоизученный денисовский человек Homo denisovensis — вымерший подвид древних людей — мог относиться к виду Homo longi или так называемому человеку-дракону, чьи останки обнаружили на северо-востоке Китая. Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходе раскопок археологи нашли почти полный череп возрастом не менее 150 тыс. лет. По словам специалистов, у Homo longi были плоские лица, толстые надбровные дуги, широкие носы и крупные зубы.

Другие доказательства, подтверждающие связь денисовцев и Homo longi были обнаружены в пещере на Тибетском плато, где ученые нашли древнюю челюстную кость.

Когда исследователи начали изучать пещеру, где первоначально находилась древняя челюсть, они выяснили, что отложения на стенах грота богаты денисовской ДНК. Также выяснилось, что сама окаменелость содержала белки, указывающие на денисовское происхождение, а сохранившиеся лунки зубов напоминали зубные лунки «человека-дракона».

Хотя находки указывают на связь Homo denisovensis и Homo longi, доказать это с помощью сравнения ДНК пока не удается, поскольку в останках Homo longi не сохранилось достаточно генного материала для анализа из-за древности образцов.