Топ-5 позитивных фильмов для хорошего настроения 31.03.2024, 16:33

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Один из них называется «Непотопляемые».

«АиФ» собрали подборку комедий, которые точно помогут поднять настроение.

«Непотопляемые» (2018)

Настоящие мужчины никогда не сдаются, и если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Вот и во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом – заняться синхронным плаванием. Ведь когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться жизнерадостными и непотопляемыми!

«Первый встречный» (2022)

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан — самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение — выйти замуж за него.

«Зази в метро» (1960)

Зази приезжает впервые в Париж и ненадолго остается у своего дяди. Комедия про сумасбродные и смешные приключения 11-летней провинциальной девчонки, которая очень хотела увидеть метро.

«Без ума от любви» (2005)

Дональд – добрый и безобидный парень. Природа наделила его ранимой душой и феноменальной способностью ловко обращаться с самыми сложными числами, лишив его в обмен на этот дар умения общаться и выражать свои чувства. Мозг ни секунды не дает Дональду покоя, он попросту не сможет жить без надежных правил и схем, которыми наполнен каждый его день. Но когда судьба сводит его с Изабель со столь же уникальной и сложной душой, перед ним возникает формула, которую он еще никогда не решал – непредсказуемая формула любви, где все волнительно и странно.

«Фея» (2011)

Дом – молодой парень, работающий в ночные смены в маленьком отеле возле индустриального морского порта Гавра. Как-то раз, посреди ночи, в гостиницу приходит странная женщина, у которой нет ни багажа, ни обуви. Представившись Фионой, она называет себя феей и предлагает Дому загадать три любых желания. Исполнив два его желания, загадочная фея неожиданно исчезает. Влюбленный Дом отправляется на её поиски.