Возрожденный Hummer добрался до Беларуси 4 31.03.2024, 20:15

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Сайт av.by обратил внимание на электрический GMC Hummer EV, который на момент выхода наделал очень много шума и который наконец-то добрался и до Беларуси.

Классический «военный» Hummer H1 — старший брат всего семейства — был снят с производства в 2006 году. Средний брат — Н2 выпускался до 2009-го, а младший, Н3, продержался на год дольше, и тогда казалось, что эпоха этих грозных многолитровых монстров ушла навсегда. И вот в 2020-м, спустя 10 лет перерыва, Hummer вернулся, но уже не как самостоятельная марка в структуре концерна General Motors, а лишь как модель под брендом GMC.

С новым «Хаммером» GM вошла в перспективный сегмент электрических пикапов. В новинке безошибочно узнаётся именно Hummer: расставленные по углам кузова колёса, прямоугольные колёсные арки, выставленные напоказ массивные буксировочные проушины, почти вертикальное лобовое стекло. EV поистине огромен: длина — 5 507 мм, ширина — 2 201 мм, колёсная база — 3 445 мм. Тем самым он превосходит продающийся в Беларуси внедорожник M-Hero 917, о котором мы уже подробно рассказывали.

Hummer весит больше 4 тонн (из них одна лишь батарея тянет на 1 325 кг) и является самым тяжёлым электропикапом в мире. Приемлемый запас хода (около 560 км) обеспечивается лишь за счёт огромного «бака» — 800-вольтовой литийионной батареи Ultium ёмкостью 212,7 кВт·ч, которую GM разработал совместно с LG Chem. Её особенность — низкое содержание дорогостоящего кобальта.

GMC Hummer разработан на универсальной модульной платформе, у него независимая подвеска всех колёс. Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 257 до 404 мм. Ход подвески (двойные поперечные рычаги «по кругу») — 330 мм. В верхнем положении кузова (то есть при клиренсе в 404 мм) угол въезда составляет 49,7 градуса, угол съезда — 38,4; угол рампы — 32,2 градуса, глубина преодолеваемого брода — 808 мм. Есть функция регулировки давления шин из салона и восемнадцать камер кругового обзора, две из которых расположены прямо под днищем (имеют защиту от повреждений и омыватели).

Среди технических «фишек» — «походка краба». Передние и задние колёса способны синхронно поворачиваться на угол до 10 градусов, и машина едет по диагонали. Нельзя не отметить составной задний борт (он превращается в лесенку) и съёмные секции крыши (их можно сложить в передний багажник). Есть интересный ездовой режим Watts to Freedom («Свободу киловаттам»): пикап приседает на 2 см, из динамиков раздаётся особый звук, сиденья специально слегка вибрируют, «мультимедийка» выдаёт некую «гоночную» анимацию, и Hummer выстреливает вперёд, набирая 100 км/ч примерно за 3 секунды.

Первой в продажу вышла самая мощная и дорогая версия машины под названием Edition One: три электромотора (один на передней оси, два на задней) совокупно выдают 1 014 л. с., крутящий момент на колёсах — 15 592 Нм (и это не опечатка), запас хода на одной зарядке — 563 км, цена — 112 595 долларов. Всего за десять минут после презентации весь тираж Edition One оказался распродан. Как только начались поставки, купить новенький Hummer с рук можно было за 200 тысяч долларов, на чём многие, кстати, неплохо заработали.

В Беларуси как раз продаются Hummer EV в версии Edition One. За электропикап в экстремальной 1 000-сильной версии просят 812 450 руб. ($250 000). А аналогичную трёхмоторную модификацию с ограниченной до 830 л. с. мощностью (на старте продаж стоила от $99 995) предлагают за 688 960 руб. (212 000 у. е.).