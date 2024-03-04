США могут выделить Украине $60 млрд к началу апреля 4.03.2024, 8:47

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Конгресс США, в котором с осени застрял пакет помощи Украине на $61,4 млрд, может принять его в конце марта — начале апреля, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По их данным, поддержка Киева войдет в законопроект о новом бюджете, который готовится вынести на голосование спикер палаты представителей Майк Джонсон.

До этого спикер «сорвал» согласование двух предложенных демократами проектов бюджета. Однако, как отмечают источники, Джонсон провел частную встречу с республиканцами нижней палаты, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине. Спикер не занял какую-либо позицию по плану, но призвал его доработать, чтобы можно было вынести документ на голосование.

Доработкой проекта с учетом замечаний Джонсона занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. При этом, по словам источников CNN, Джонсон рискует, вынося законопроект на голосование, поскольку крайне правые члены палаты — сторонники экс-президента Дональда Трампа — могут проголосовать за его отстранение от должности спикера. Также инициативу могут не поддержать левые демократы, которые не стремятся выделять дополнительные средства Израилю.

Конгресс с октября 2023 года не может согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает выделение средств Украине и Израилю. Причиной задержки стали разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижнюю). 13 февраля сенат принял этот законопроект, но палата представителей ушла на каникулы и не проголосовала по нему.

Без помощи США ВСУ будут вынуждены отступать, предупреждал президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года. Об этом же неоднократно говорил президент США Джо Байден, призывая республиканцев согласовать пакет помощи. В конце февраля президент США предупредил, что бездействие конгрессменов грозит Киеву «мрачными» последствиями.

США лидируют по объемам помощи, предоставленной Украине западными странами. С января 2022-го по конец сентября 2023 года Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая и $3,8 млрд — гуманитарная, подсчитал Кильский институт мировой экономики.