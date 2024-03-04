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В Бресте женщина спрыгнула с моста в реку Мухавец

  • 4.03.2024, 10:21
  • 1,968
В Бресте женщина спрыгнула с моста в реку Мухавец

Ее удалось спасти.

В Бресте женщина спрыгнула с моста в реку Мухавец, информирует БелТА со ссылкой на Брестское областное управление Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что в воскресенье, 3 марта, примерно в 19.05 сотрудникам поступило сообщение, что на бульваре Шевченко в реку Мухавец с моста спрыгнул человек. Спасатели, оперативно приехавшие на место, достали женщину 1989 года рождения из воды и вынесли ее на берег. Ее передали медикам. Женщина находится в больнице.

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