Курс биткоина обновил годовой максимум 4.03.2024, 11:02

Криптовалюта превысила $64 тысячи.

Курс биткоина (BTC) утром 4 марта превысил отметку $64 тыс., поднявшись в моменте до $64 268 в паре к стейблкоину USDT на бирже Binance и в очередной раз обновив годовой максимум. На 9:50 по Минску первая криптовалюта торгуется по $63 611.

В предыдущий раз BTC торговался выше $64 тыс. в ноябре 2021 года. Исторический максимум цены первой криптовалюты был достигнут 10 ноября 2021 года на отметке $68,7 тыс. Биткоин подорожал более чем на 47% за последние 30 дней. Его капитализация превысила $1,25 трлн, по данным CoinGecko.

Вторая по величине криптовалюта — Ethereum (ETH) — также обновила максимум, достигнув отметки $3529. Капитализация «эфира» превысила $417 млрд.