ВСУ атаковали авиабазу «Гвардейское» в Крыму

ВСУ атаковали авиабазу «Гвардейское» в Крыму2
- 4.03.2024, 12:00
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Среди оккупантов есть раненые.
В России заявили о ракетной атаке на авиабазу оккупантов «Гвардейское» в Крыму, есть раненые захватчики. Интересно, что об атаке в РФ вспомнили только 4 марта, хотя она случилась 1-го.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и «Радио Свобода».
«Авиабаза «Гвардейское» атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены», - говорится в сообщении ASTRA.
По данным этого Telegram-канала, две неустановленные ракеты упали на территории авиабазы «Гвардейское» (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.
«Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены 3 военнослужащих», - утверждают авторы.