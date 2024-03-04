ВСУ атаковали авиабазу «Гвардейское» в Крыму 2 4.03.2024, 12:00

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Среди оккупантов есть раненые.

В России заявили о ракетной атаке на авиабазу оккупантов «Гвардейское» в Крыму, есть раненые захватчики. Интересно, что об атаке в РФ вспомнили только 4 марта, хотя она случилась 1-го.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и «Радио Свобода».

«Авиабаза «Гвардейское» атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены», - говорится в сообщении ASTRA.

По данным этого Telegram-канала, две неустановленные ракеты упали на территории авиабазы «Гвардейское» (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

«Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены 3 военнослужащих», - утверждают авторы.