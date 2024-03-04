Школьники в Гродно теперь могут получить медицинскую справку без посещения поликлиники 4.03.2024, 13:47

Медицинские кабинеты школ начали подключать к информационной системе.

Медицинские кабинеты школ в Гродно начали подключать к информационной системе МАПСОФТ с единым банком данных, в которой работает педиатрическая служба города. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

Благодаря этому нововведению школьники смогут получить справку о своем здоровье, не посещая поликлинику.

«Подключение школьных медработников к информационной системе позволит избежать дублирования и исключить „лишние“ походы в поликлинику. Получить медицинские документы для занятий ребенка в спортивных секциях и кружках, участия в соревнованиях и оформления в детские оздоровительные лагеря можно будет непосредственно у медработника школы, не посещая поликлинику», — пояснил главный врач детской центральной городской клинической поликлиники Гродно Евгений Онегин.

По его словам, это пилотный проект, он стартовал на базе средней школы №41, а в течение 2024 года в Гродно намерены подключить все школьные медкабинеты к этой системе.

Медработники школ получат доступ к электронным картам школьников и смогут узнать подробную информацию об их здоровье. Например, им будут видны результаты прохождения медосмотров, рекомендации врачей по поводу физкультуры, посещения бассейна, а также рассадке учеников за партами в классах.

Кроме того, благодаря этой системе в школах смогут проверять, действительно ли учащийся ходил в поликлинику, когда отпрашивался для этих целей с уроков. Медработники школьных кабинетов смогут также и сами пополнять электронную базу: вносить отметки о прививках и данные по обращениям учащихся.