Медведев объявил всю Украину территорией России и пообещал войну до капитуляции 1 4.03.2024, 14:00

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Зампред Совбеза РФ отметился очередным абсурдным заявлением.

Украина является частью России, несмотря на заявления украинских политиков, поэтому Москва собирается установить контроль над всей ее территорией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — отметил Медведев в ходе выступления на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

По его словам, территории по обоим берегам Днепра — «неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому, обречены». Зампред Совбеза призвал оппонентов Москвы «зарубить себе на носу», что «чужой земли России не надо, но свое она не отдаст».

«Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. <...> Мы не стремимся получить в свое распоряжение несметные сокровища "незалежной" — пшеницу, сталь, газ, уголь», — заверил Медведев. Он отметил, что в «нынешней бандеровской» Украине нет «ничего такого особенного в плане экономики», чем Россия не обладает сама в гораздо более серьезных объемах.

«В Украине для нас главное богатство совсем иного рода. Великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что. Это люди», — сказал Медведев. Он также пообещал довести «специальную военную операцию» до конца и добиться «капитуляции неонацистов». Зал встретил это заявление аплодисментами и начал скандировать «Россия!», отметил корреспондент ТАСС.