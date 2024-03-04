ВСУ строят мощные оборонительные рубежи на Донбассе 3 4.03.2024, 14:23

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Появились первые фото.

В Донецкой области украинские военные инженеры строят оборонные рубежи. Как именно продолжаются работы, показало информационное агентство Минобороны АрмияInform.

Военные работают над строительством взводного опорного пункта на рубеже обороны операционной зоны одной из оперативно-тактических группировок. Точное место строительства не разглашается из соображений безопасности.

В издании рассказали, что, учитывая характер и реалии современной войны, траншеи делают шире и выше, чтобы можно было разминуться в снаряжении, пронести раненого на носилках и т. д.

«Если при Второй мировой были нормы глубины и ширины траншей 1,5 метра на 80 сантиметров, то сейчас мы делаем глубину 2 метра и около 1 метра ширину. И сверху насыпается еще бруствер. В то же время шире делать нельзя, потому что окопы станут более уязвимыми к обстрелам. В строительстве используем геотекстиль, сетку, доску, брусья», – говорит офицер инженерных войск ВСУ.

Углы траншеи укрепляются дополнительными столбцами и распорками. Огневые ячейки укрепляют деревянной доской. Также военные оборудуют выходы с плавными переходами высоты, чтобы избежать травм при быстрых перемещениях.

Высота перекрытого участка примерно 2 метра 30 сантиметров. Есть мощный каркас, поперечные и продольные балки, перекрытие – два наката: накат – полметра земли, второй накат – так же.

Все это маскируется. При обстреле можно быстро перейти в такие зоны с огневых позиций. На каждом входе-выходе копается колодец для сбора воды, чтобы она не затекала в перекрытый участок.

«Плюс работы с деревом – скорость, минус – недолговечность (требует ремонта через 2 года – ред.). Над неперекрытой частью снизу и сверху производим распорки для прочности конструкции и монтирования антидроновой защиты. В нашем подходе мы учли советы боевых пехотных командиров», – рассказали военные инженеры.

Напомним, что в январе этого года украинское правительство выделило рекордную сумму средств на строительство укреплений.

Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений.