Россия из-за войны лишилась 90% заказов на запуск спутников в космос 2 4.03.2024, 14:49

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Финансовое положение «Роскосмоса» резко ухудшилось.

Развязанная Владимиром Путиным война в Украине фактически убила программу коммерческих запусков «Роскосмоса». После вторжения Россия лишилась заказов других стран, и госкорпорация все глубже погружается в финансовую бездну.

Общее количество заказов на запуск спутников для европейских и других стран рухнуло за последние два года на 90%, подсчитал американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. Ранее европейцы часто отправляли свои спутники на российских ракетах, и в 2021 г. было заключено 35 контрактов на такую услугу. Годом позже их число сократилось до двух, а в 2023 г. составило три контракта.

В результате «США остались единственной сверхдержавой в космосе» (у них число контрактов на коммерческие запуски за тот же период выросло более чем в три раза, превысив 320), и «свое присутствие за счет России теперь расширяют менее крупные игроки, включая Индию и Китай», пишет Nikkei Asia. Кроме того, в прошлом году первый в Европе космодром представила Швеция, первый запуск с него планируется произвести в 2025 г. Два космодрома в Японии работают только по правительственной программе, но несколько проектов ставят целью выйти в сектор коммерческих запусков.

Финансовое положение «Роскосмоса» ухудшалось еще до войны, когда им руководил Дмитрий Рогозин. В 2014 г. он предлагал американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута (США тогда прекратили эксплуатацию шаттлов и зависели только от полетов из России, но уже в 2020 г. новый корабль Crew Dragon, построенный компанией Илона Маска SpaceX, доставил на орбиту первый экипаж). В довоенные годы доходы «Роскосмоса» упали втрое — с 32,3 млрд руб. в 2018 г. до 10,5 млрд руб. в 2021 г. Убыток в 2021 г. достиг 31 млрд руб.

Впоследствии ситуация продолжила ухудшаться. Хотя госкорпорация больше не публикует отчетность, ее гендиректор Юрий Борисов говорил «Ведомостям» в конце 2022 г., что убыток за первый год войны ожидается на сумму около 50 млрд руб.

По данным Euroconsult, мировой рынок космического бизнеса, исключая пилотируемые полеты, вырастет с $12,2 млрд в 2023 г. до $15,8 млрд в 2032 г.