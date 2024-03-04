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В Польше упал «неизвестный летающий объект»

  • 4.03.2024, 15:46
  • 3,304
В Польше упал «неизвестный летающий объект»

В прокуратуре рассказали, что это было.

В понедельник, 4 марта, в поле вблизи Милакува (Острудский уезд, Варминско-Мазурское воеводство Польши) упал неизвестный объект. В прокуратуре Эльблонга сказали, что, вероятно, это метеорологический шар, сообщает Fakt.

Как пишет издание, майор 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Косцинская сказала, что это гражданское дело, а не военное, и им занимается полиция и прокуратура.

В прокуратуре Эльблонга же отметили, что по предварительным данным, это метеорологический шар. Там добавили, что на месте работали сотрудники Службы внутренней безопасности и правоохранители.

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