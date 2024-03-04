Интересная задачка на логику для американских школьников попала в Сеть 7 4.03.2024, 19:44

Для ее решения требуется немного нестандартный подход.

Сайт dzen.ru поделился логической задачкой для американских школьников.

Ее действительно задавали при поступлении в среднюю американскую школу, то есть это примерно эквивалент нашего пятого или шестого класса по уровню образования.

Условия задачи нехитрые. Нужно логическим методом найти число, которое получится в результате сложения. Для решения задачи требуется немного нестандартный подход.