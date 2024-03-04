закрыть
4 марта 2024, понедельник, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Интересная задачка на логику для американских школьников попала в Сеть

7
  • 4.03.2024, 19:44
Интересная задачка на логику для американских школьников попала в Сеть

Для ее решения требуется немного нестандартный подход.

Сайт dzen.ru поделился логической задачкой для американских школьников.

Ее действительно задавали при поступлении в среднюю американскую школу, то есть это примерно эквивалент нашего пятого или шестого класса по уровню образования.

Условия задачи нехитрые. Нужно логическим методом найти число, которое получится в результате сложения. Для решения задачи требуется немного нестандартный подход.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип