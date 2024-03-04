Политзаключенный Максим Сергеенко вышел на свободу 1 4.03.2024, 21:02

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Максим Сергеенко

Тем временем арестована его жена.

Политический заключенный Максим Сергеенко 29 февраля вышел на свободу. Он полностью отбыл свой срок в новополоцкой колонии, пишет Mayday Team.

Максим Сергеенко — водитель скорой помощи из Могилева. Его осудили за «повешенных» кукол с лицами чиновников по ч. 2 ст. 339 УК («хулиганство, совершенное группой лиц») и по ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»). В апреле 2021 года Сергеенко назначили 3 года колонии общего режима.

Тем временем в январе во время рейда КГБ на знакомых и родственников политзаключенных, а также бывших политзаключенных, задержали жену Максима — Алесю. Сейчас женщина находится в СИЗО в рамках уголовного дела. В семье двое детей 3 и 16 лет.