Эксперт: Илон Маск и его заявления - часть предвыборной кампании Трампа 3 4.03.2024, 21:13

Илон Маск

Экс-президент США предлагал Маску быть советником по экономическим инновациям у себя в администрации.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск постоянно делает скандальные заявления, он является одним из участников предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сегодня FREEДОМ заявил директор украинского Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, комментируя заявления Маска о необходимости расформировать НАТО.

- Маск делает постоянно заявления, которые отбрасывают от него часть симпатизантов. Ряд его заявлений уже привел к большой критике… Многие из традиционных республиканцев от него отвернулись, считая, что он не просто выскочка, а что он играет на популизме, что как раз он является рупором «трампистов», — сказал Кулик.

Он напомнил, что ранее Трамп предлагал Маску быть советником по экономическим инновациям у себя в администрации, но тот отказался.

«И тогда говорили, что они разошлись во взглядах, что Маск никогда не будет поддерживать Трампа. Нет, Маск как раз является одним из участников этой кампании. Маск сохраняет достаточно широкое влияние, его читают, он популярен среди «трампистов». И как раз вот эта колеблющаяся часть, которые еще не «трамписты», но уже не традиционные республиканцы, как раз смотрят на Илона Маска и вполне могут пойти за ним к Трампу. В тоже время Маска активно критикуют за сближение с Трампом», — сказал Кулик.