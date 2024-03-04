Искусственный интеллект против российских углеводородов: за кем будущее Виктор Авдеенко, «Апостроф»

4.03.2024, 22:29

Мир ставит на развитие высоких технологий.

На мировом фондовом рынке - аншлаг. Особым спросом пользуются акции высокотехнологичных компании, при этом американская Nvidia, которая производит чипы искусственного интеллекта, побила все исторические рекорды роста корпоративной капитализации. На этом фоне особенно убого выглядят потуги Кремля модернизировать свою экономику, в первую очередь, «оборонку», которая испытывает острый дефицит западных комплектующих.

Рост акций американской технологической компании Nvidia бьет мировые рекорды. На торгах 22 февраля их цена подскочила сразу на 16,4%, и соответствующий прирост рыночной стоимости в 277 миллиардов долларов стал самым значительным однодневным увеличением за всю историю Уолл-стрит.

В результате роста стоимости акций Nvidia, которая является крупнейшим производителем микрочипов в области искусственного интеллекта, ее капитализация составила 1,96 триллиона долларов, что вывело ее по этому показателю на третье место в мире после таких гигантов как Microsoft (3,06 триллиона долларов) и Apple (2,85 триллиона долларов), оставив позади не менее известные компании Amazon и Alphabet (владеет универсальным поисковиком Google).

Поводом для столь стремительного роста стали данные опубликованного накануне финансового отчета Nvidia, которые превзошли даже самые оптимистические ожидания.

Нужно сказать, что акции Nvidia росли и до этого. Только с начала года, то есть, если считать до суперчетверга 22 февраля, за неполных два месяца они стали дороже на 58%, а за последние пять лет рост составил 1200%!

Высокие технологии: следующая версия

В чем же секрет столь внушительного и, в общем-то, феноменального результата компании?

Для начала разберемся, что собой, в принципе, представляет Nvidia.

Компания была создана в 1993 году, ее сооснователями выступили компьютерный инженер и предприниматель китайского (тайваньского) происхождения Дженсен Хуанг и два американских инженера-электронщика Крис Малаховски и Кертис Прэм, при этом Хуанг стал главой компании, а его партнеры заняли в ней ведущие менеджерские должности. Поначалу это был классический стартап с первоначальным капиталом в 40 тысяч долларов, который пополнил многочисленные ряды себе подобных на территории уже во всю заявившей о себе Кремниевой долины.

Кстати, название компании восходит к латинскому слову invidia, что в переводе означает "зависть" (как в воду глядели). При этом начальные буквы nv являются сокращением от словосочетания next version ("следующая версия"), что также, как показал опыт, характеризует стиль работы компании.

Nvidia удалось практически сразу найти для себя удачную нишу в виде разработки (поначалу даже без собственного производства) графических процессоров, что было связано с набирающими в то время популярность видеоиграми с трехмерной графикой.

Важно отметить, что к началу 2000-х годов большинство производителей графических ускорителей вышли из этого бизнеса, и это в немалой степени помогло Nvidia.

Но, разумеется, главные причины успеха компании в другом. Nvidia в 2010-е годы осуществила диверсификацию бизнеса и крупно вложилась в сферу высокопроизводительных вычислений и софт для беспилотных автомобилей. Грубо говоря, речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), который, как теперь уже стало понятно всем, может кардинальным образом изменить нашу жизнь буквально во всех сферах (на уровне геополитики сейчас превалирует мнение о том, что та страна, которая получит ощутимое преимущество в области ИИ автоматически станет глобальным лидером, причем с большим отрывом от своих ближайших конкурентов).

На сегодня научно-производственные результаты Nvidia не менее впечатляющие, чем финансовые (хотя правильнее было бы говорить о том, что успешная производственная деятельность компании, наряду с грамотными менеджерскими решениями, обусловила ее финансовый успех). За последние десять лет производительность чипов Nvidia для решения задач в области искусственного интеллекта увеличилась в 1000 раз. В результате сейчас Nvidia контролирует примерно 80% мирового рынка высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта, которые она поставляет, в том числе, таким технологическим гигантам как Amazon, Microsoft и Meta (владеет социальной сетью Facebook). А время ожидания поставки ее новейшего графического процессора H100 может составлять от нескольких месяцев до года.

Ускорение и замедление

Руководители Nvidia в полной мере осознают свой успех. При этом они, в отличие от многих своих коллег по цеху, связывают его, прежде всего, не с маркетинговыми и менеджерскими решениями, а с инженерно-техническими, оставаясь, по сути дела, все теми же учеными-экспериментаторами, которые еще 30 лет назад, когда задумывали свой бизнес, были уверены, что настоящий прорыв в компьютерной сфере возможен благодаря ускорению вычислений.

Однако рост редко бывает постоянным, и ускорение (которое, как было сказано выше, является главным элементом продуктов Nvidia) может смениться замедлением.

Одним словом, расслабляться основателям Nvidia явно не стоит. Тем более, что уже появляются пока неявные, но все более различимые негативные сигналы.

Так, в феврале этого года срок ожидания поставок H100 снизился до 3-4 месяцев, хотя еще в декабре прошлого года он мог быть и более полугода. Это означает, что рынок более-менее насытился. Есть, правда, один нюанс, который также повлиял на эту ситуацию, - в 2024 году на рынке должен появиться еще более мощный ускоритель от Nvidia - H200, в связи с чем потенциальные покупатели уже нацелились на него, а потому уменьшили объемы заказов H100. С другой стороны, H200 – это, пока что, "кот в мешке", и неясно, будет ли он пользоваться таким же спросом, как и его предшественник.

При этом есть еще один, гораздо более тревожный сигнал. Похоже, что сотрудники Nvidia действительно расслабились и решили почивать на лаврах. И относится это, в первую очередь, не к руководителям компании, которые как раз понимают всю опасность такого положения вещей, а к рядовым работникам – инженерам, разработчикам, программистам. Оно и понятно – как и в большинстве крупных компаний сотрудники помимо зарплаты получают доходы от корпоративных акций, а у Nvidia, в силу феноменального роста их стоимости, доходы просто колоссальные. Это позволяет многим работникам, особенно из числа "ветеранов", жить, что называется, на проценты, не особо усердствуя на рабочем месте.

Проблему усугубляет еще и то, что Nvidia на сегодня является фактическим монополистом в области производства чипов ИИ, а монополизм, как известно, убивает конкуренцию, что, в конечном счете, негативно сказывается на качестве. При этом можно не сомневаться, что конкуренты не дремлют, и их разработки чипов в области искусственного интеллекта уже в ближайшее время могут начать теснить на рынке продукцию от Nvidia.

В конце прошлого года Дженсен Хуанг провел общее собрание коллектива, на котором дал понять, что работать придется всем, невзирая на былые заслуги. Возымела ли действие эта вполне прозрачная угроза, пока непонятно, но, очевидно, мы об этом узнаем, глядя на будущие результаты Nvidia.

Но, как говорится, не Nvidia единой. В последнее время на мировых фондовых рынках наблюдается ралли акций и других компаний в области hi-tech. А это значит, что мир сделал ставку на развитие высоких технологий, в том числе, разумеется, ИИ.

«Сармат» без ракет

Однако это торжество разума затронет не всех. Можно с уверенностью говорить о том, что вне данного процесса останется обложенная со всех сторон санкциями Россия.

Разумеется, российский диктатор Путин очень много говорит о развитии искусственного интеллекта в РФ, но он вообще много о чем разглагольствует. Так, в ходе послания Федеральному Собранию, 29 февраля, он наобещал подведомственному населению плюшек на общую сумму в 130 миллиардов долларов, которых у страны-агрессора, конечно же, нет, но, даже если бы такие деньги в российской казне были, Кремль направил бы на войну.

Что ж, в современной России сейчас дела плохи и с естественным интеллектом, так что не удивительно, что и с искусственным не особо складывается. Даже в столь значимой для Кремля сфере как ВПК, если не учитывать "железо", большая часть деталей и, особенно, "умной" начинки – исключительно западного производства. Несмотря на санкции, высокотехнологичная оснастка для вооружений продолжает проникать в РФ через подставные фирмы и третьи страны. Но этот поток все равно сокращается, а потому вражеская "оборонка" испытывает большие проблемы с обеспечением фронта высокоточным оружием.

Характерный пример – новейший ракетный комплекс "Сармат", который, как заявил в своем послании Федеральному Собранию Путин, уже поставляется в российские войска. Но, как выяснилось, и об этом российский диктатор, конечно же, ничего не сказал, у РФ возникли серьезнейшие проблемы с производством ракет к "Сармат" - из-за дефицита зарубежных компонентов электроники, которые составляют в таких ракетах (да и не только в них) абсолютное большинство. Несмотря на то, что ракетный комплекс действительно уже встал на боевое дежурство, ракет для него сегодня настолько мало, что пока это лишь чистая профанация и попытка, в который уже раз, запугать "западных партнеров", как в свое время мультиками со "сверхзвуковой" ракетой, атакующей США.

«Газпром» без клиентов

Долгие годы путинскому режиму было не до таких "мелочей" как высокие технологии. Россия успешно продавала свои углеводороды, и это приносило ей (а, точнее, узкому кругу лиц из ближайшего окружения Путина) огромные доходы, при этом "Газпром" стал для Кремля самым настоящим оружием в достижении геополитических целей, прежде всего, на европейском континенте.

Но сегодня уже очевидно, что как оружие "Газпром" стал абсолютно неэффективным. Его прибыль катастрофически падает, а в скором времени этот государственный монстр будет нести убытки, которые, согласно некоторым оценкам, могут составить к 2025 году порядка 1 триллиона рублей (сколько это будет к тому времени в пересчете на доллары, сейчас сказать невозможно).

Однако успеха могут добиваться не только технологичные, но и сырьевые компании – если к делу подходить с интеллектом, хоть с искусственным, хоть с естественным. Возьмем, к примеру, национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, стоимость которой сегодня оценивается почти в 2 триллиона долларов (для сравнения "Газпром" сейчас стоит чуть больше 40 миллиардов долларов, хотя в 2008 году его капитализация составляла 365 миллиардов долларов, и его глава Алексей Миллер прогнозировал, что менее чем через десять лет она дорастет до 1 триллиона долларов).

Saudi Aramco уже несколько лет размещает свои акции небольшими пакетами по 1-2%, привлекая таким образом десятки миллиардов долларов, которые она инвестирует в различные проекты по всему миру – от металлургии до высоких технологий. Более того, она создала дочернюю структуру Aramco Digital, которая будет развивать современные технологии, включая цифровые инновации и искусственный интеллект.

Ну, а "Газпром" все никак не газифицирует Восточную Сибирь и Дальний Восток. Да и на внешнем рынке для монополиста все выглядит довольно мрачно. Сократив поставки газа в Европу до минимума, Россия переключилась на Китай, который, однако, не собирается спасать оказавшуюся под санкциями РФ. Поднебесная отказалась участвовать в финансировании строительства газопровода "Сила Сибири-2" и, видимо, чтобы россияне не слишком важничали, китайцы начали демонстративно увеличивать закупки газа в Катаре, притом, подписывают с катарцами долгосрочные контракты. А это, в свою очередь, вынудит российское руководство идти на дальнейшие ценовые уступки.

С нефтью у страны-агрессора дела пока что несколько получше, однако и здесь долгосрочные перспективы не радужны. Из-за опасений попасть под вторичные санкции Запада, такие покупатели российской нефти как Индия и тот же Китай все чаще отказываются от нее в пользу поставок с других направлений. И это означает дальнейшее сокращение доходов бюджета РФ. Совершенно очевидно, что обещания Путина по улучшению жизни россиян, которые он огласил 29 февраля, не будут выполнены. Но и денег на оружие у России тоже становится все меньше. А потому, даже если по всей РФ будут развернуты суперсовременные ракетные комплексы "Сармат" (что, кстати, также проблематично), ракет для них попросту не будет, и они станут в своем роде музейными экспонатами.

Виктор Авдеенко, «Апостроф»