В немецком Ахене захватили заложников в больнице 4.03.2024, 22:37

2,422

Проводится крупная полицейская операция.

В немецком Ахене захватили заложников в больнице. Вооруженный человек, по предварительным данным, угрожает нескольким людям, пишет Bild со ссылкой на данные полиции.

Район по соседству с больницей святой Луизы в Ахене перекрыт, на место выехали спецподразделения из Кельна.

В полиции Ахена сообщили, что в больнице находится «подозрительный человек» и проводится «крупная полицейская операция», однако возможный захват заложников не подтвердили.

Мотивы нападавшего пока что не установлены.