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В немецком Ахене захватили заложников в больнице

  • 4.03.2024, 22:37
  • 2,422
В немецком Ахене захватили заложников в больнице

Проводится крупная полицейская операция.

В немецком Ахене захватили заложников в больнице. Вооруженный человек, по предварительным данным, угрожает нескольким людям, пишет Bild со ссылкой на данные полиции.

Район по соседству с больницей святой Луизы в Ахене перекрыт, на место выехали спецподразделения из Кельна.

В полиции Ахена сообщили, что в больнице находится «подозрительный человек» и проводится «крупная полицейская операция», однако возможный захват заложников не подтвердили.

Мотивы нападавшего пока что не установлены.

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