В немецком Ахене захватили заложников в больнице
- 4.03.2024, 22:37
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Проводится крупная полицейская операция.
В немецком Ахене захватили заложников в больнице. Вооруженный человек, по предварительным данным, угрожает нескольким людям, пишет Bild со ссылкой на данные полиции.
Район по соседству с больницей святой Луизы в Ахене перекрыт, на место выехали спецподразделения из Кельна.
В полиции Ахена сообщили, что в больнице находится «подозрительный человек» и проводится «крупная полицейская операция», однако возможный захват заложников не подтвердили.
Мотивы нападавшего пока что не установлены.