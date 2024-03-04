Гуляй, министр 4.03.2024, 23:01

Сергей Лавров

План Лаврова, по заманиванию послов ЕС в капкан, провалился.

Российский министр Лавров хотел заманить послов стран Евросоюза в капкан. Позвал из на встречу без повестки – якобы, обсудить отношения ЕС и России, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но послы — люди опытные, почувствовали подвох и от встречи отказались, сославшись на «крайне низкий уровень доверия в контексте публичных заявлений с 2022 года».

И оказались правы. Потому что Лавров после отказа объявил, что хотел «из лучших побуждений» предостеречь послов, чтобы они не вмешивались в выборы Путина. Якобы есть какие-то материалы.

Вмешаться в то, чего нет, невозможно. Да и кому это надо? Результат «выборов» ясен. А оценивать происходящее Лавров никому не запретит. Да он это и сам понимает. Ему перед Путиным нужно выслужиться – показать, что он «работает», «обеспечивает избрание».

В дипмиссии Евросоюза после заявления Лаврова сообщили: «Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что это было сделано для того, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отказавшись от приглашения».

То есть, свободен, министр. «Гуляй, солдатик, ищи ответа».