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ВСУ остановили наступление российской армии на важном направлении

  • 4.03.2024, 23:57
  • 1,576
ВСУ остановили наступление российской армии на важном направлении

Украинские защитники наносят врагу серьезные потери.

Украинские силы остановили продвижение российских захватнических войск в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий. По его словам, за последние сутки на этом направлении украинские защитники отбили 21 российскую атаку.

«На этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать, продвижение врага прекращено. Села Бердичи и Тоненькое (захватническая армия) частично контролирует, но Силы обороны Украины выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, и продвижение врага остановлено еще на этом рубеже», - отметил военный.

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