Эксперт: Экономика вступила в жесткий конфликт с Лукашенко 5.03.2024, 8:49

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Дисбалансы усиливаются.

Белорусская экономика достигла потолка в своем росте, а дисбалансы в ней усиливаются. При этом попытки правительства любой ценой добиться установленных показателей могут привести к обратному эффекту, пишет zerkalo.io.

Такой оценкой поделились эксперты BEROC, которые 4 марта презентовали свое очередное исследование по ситуации в экономике. Аналитики также назвали несколько отраслей, которые могут прибавить.

Экономика уперлась в потолок

В четвертом квартале прошлого года иссяк рост, который до этого с начала 2023 года только ускорялся, отмечает старший научный сотрудник BEROC экономист Дмитрий Крук. То есть экономика достигла потолка и вышла на плато. В нынешнем году, по прогнозу эксперта, в лучшем случае картина сохранится такой же, но есть вероятность и замедления роста.

Вместе с этим из-за чрезмерного стимулирования экономики в конце прошлого года усилились диспропорции в ней. В какой-то момент ее могут начать одолевать последствия выбранной правительством экономической политики, считает аналитик.

— Один из ключевых факторов, который обуславливает риски в течение нескольких будущих кварталов, — это произошедший рывок во внутреннем спросе, прежде всего в потреблении домашних хозяйств, — говорит Дмитрий Крук.

Оказывает влияние и неустойчивость на внешних рынках. Экономист также констатировал, что просел физический объем экспорта после его восстановления с лета 2022 года. Это может указывать на исчерпание возможностей восстановительного роста экспорта.

В целом картина, которую эксперты видят в экономике, «жестко вступает в конфликт с намерениями экономических властей».

— На мой взгляд, этот конфликт хорошо визуализируется с помощью образа из ролика «Покоритель ветра из Минска», где человек в бурю пытается идти вперед, а его ветром откидывает назад. То есть у властей есть желание двигаться вперед вопреки тому, что все, что есть вокруг, толкает их назад, — говорит Дмитрий Крук. — Где в итоге будет конечное положение — большой вопрос. Наверное, это главная интрига на последующие несколько кварталов.

Почему повторить прошлогодний рост не получится (и какие отрасли все-таки могут «выстрелить»)

В конце 2022-го и начале 2023 года независимые экономисты также считали, что правительству не удастся выполнить планы, поставленные на прошлый год. Но белорусский бизнес продемонстрировал небывалые умения по адаптации к ситуации — и экономика таки показала рост. За счет чего это произошло? Тому способствовало много факторов, начиная с перспектив восстановления после спада в 2022-м и заканчивая сильными стараниями чиновников простимулировать рост. Однако повторить эту же схему в 2024 году не получится, считают экономисты.

Дмитрий Крук указывает, что в начале прошлого года виделось крайне маловероятным восстановление в целом экспорта, а также конкретно поставок калийных удобрений. Именно оно дало серьезный стимул для прошлогоднего экономического роста.

— Виделось маловероятным и то, что погрузятся в вакханалию монетарного стимулирования (вливания ничем не подкрепленных денег в экономику. — Прим. ред.). Казалось, что уроки [чрезмерного стимулирования роста экономики через инструменты денежно-кредитной политики] выучены и повторяться не будут, — комментирует Дмитрий Крук.

Экономист подчеркивает, что сейчас ситуация кардинально отличается — экономика, по сути, уперлась в потолок и со стороны производства, и со стороны спроса, считают аналитики.

— Если в прошлом году технологически возможности роста были очевидны, но казалось маловероятным, что их можно было реализовать, то в этом году технологических возможностей нарастить производство очень мало, — объясняет экономист. — Потенциально перспективным остается доведение тех же нефтепродуктов до предвоенного времени (до начала войны в Украине. — Прим. ред.). Точно так технологически возможен рост в отрасли IT и транспорта. Не могу исключать, как говорили некоторые представители отрасли, что основной отток айтишников состоялся и возможен выход плато и даже компенсаторный рост. В транспорте это зависит не столько от нас, сколько от объемов грузов, в том числе от трубопроводного транспорта — перевалки из России газа и нефти через нас.

По остальным отраслям экономист не видит даже гипотетические возможности для наращивания объемов выпуска. Это значит, что вероятность того, что в этом году удастся повторить прошлогодний рост, крайне мала. А вот стремление правительства добиться установленного в планах роста на 3,8% приведет к последствиям, которые «будут драматичными», считает аналитик.

— В прошлом году это казалось малореальным, но цена этого стимулирования была не столь высока, и не так быстро ее приходилось платить. А в этом году, если довести ситуацию до роста на 3,8% либо голова с плеч, то цену придется выплачивать гораздо быстрее и в большем объеме, — объясняет Дмитрий Крук.

Научный сотрудник BEROC экономист Анатолий Харитончик отмечает: в прошлом году было пространство для восстановления экономики, соответственно, для ускоренного роста.

— Сейчас мы в той точке, когда пространства для восстановительного роста нет. Оно уже исчерпано. Это и мои оценки, но и у Нацбанка есть похожий график, который показывает примерно такую же картину. А именно, что сейчас экономика уже перегрета, и уже нет того пространства, которое было в прошлом году, — говорит Анатолий Харитончик.