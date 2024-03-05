Прыгун с шестом из России оскорбил белорусскую молодежь 5.03.2024, 9:26

2,054

Спортсмен вспомнил о Бубке и Исинбаевой.

Прыгун с шестом Матвей Волков, который выступает за сборную Беларуси, пожаловался на слабую популярность легкой атлетики в нашей стране среди молодежи, сообщает Sport5.by.

«К сожалению, в Беларуси нет такого пристального внимания к легкой атлетике. Люди больше нацелены на хоккей, футбол, то есть на игровые виды спорта. Прыжки с шестом — это нетривиально. Хотя правила очень просты. Казалось бы, прыгнул, планка устояла — ты победитель. Но многие задают такие вопросы, что глаза на лоб лезут. Есть прославленные спортсмены: Сергей Бубка, Елена Исинбаева. Главные амбассадоры прыжков с шестом, которые гремели на всю планету. Недавно с Ирой Жук (прыгунья с шестом. — Прим. ред.) проводили соцопрос на улицах Минска. Даже не стал выкладывать, потому что просто стыдно. Подходишь к молодым ребятам, моим ровесникам, и спрашиваешь, что такое «королева спорта»? Ответы: гимнастика, хоккей, футбол… Называли все, кроме легкой атлетики. Это, к сожалению, пугает», — сказал Волков.

«Наше поколение обладает исключительно клиповым мышлением. Быстрая информация, которая не несет никакой пользы. Однако юные мозги активно этим подпитываются. И мы превращаемся (не побоюсь этого слова) в дебилов», — категорично заявил легкоатлет.

По его словам, для популяризации легкой атлетики «нужно выходить за рамки стадиона»:

— Очень люблю Несвиж, часто там бываю. Впервые туда приехал в 2020-м и сразу понял, что замок — одна из лучших площадок для проведения подобного ивента. Думаю, многие предприятия даже заинтересуются.

Матвей Волков — уроженец Иркутска. В 16 лет он переехал в Беларусь и затем выиграл под белорусским флагом юниорский чемпионат мира. 13 марта Матвею исполнится 20 лет. В феврале этого года он выполнил олимпийский норматив на зимнем чемпионате России, прыгнув на 5 метров 82 сантиметра.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине легкоатлеты из нашей страны по-прежнему отстранены от международных выступлений.