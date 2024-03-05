Найден пропавший суперкар Ferrari звезды «Формулы-1» 5.03.2024, 9:47

Авто стоит более 400 тысяч долларов.

В Великобритании полиция обнаружила угнанный суперкар Ferrari Testarossa F512M. Автомобиль принадлежал пилоту «Формулы-1» Герхарду Бергеру и находился в розыске с 1995 года. Об этом сообщает издание Autocar.

Этот автомобиль — один из двух суперкаров, угнанных у гонщиков Ferrari у Герхарда Бергера и Жана Алези. Инцидент произошел во время Гран-при Сан-Марино 1995 года, причем Бергер даже пытался догнать злоумышленников на скромном Volkswagen Golf.

После похищения автомобили пропали и о них ничего не слышали в течение 28 лет. Полиция установила, что Ferrari F512M почти сразу переправили в Японию, а в 2023 году он оказался в Великобритании.

Тогда же купить Ferrari Testarossa решил коллекционер из США. При проверке по базе данных Ferrari и было обнаружено, что авто находится в розыске. Итальянский автопроизводитель сразу же обратился в британскую полицию и суперкар конфисковали.

Состояние Ferrari Герхарда Бергера в целом неплохое, хотя ему заменили руль, а в передней панели отсутствует секция. Тем не менее, суперкар оценили в 350 000 фунтов стерлингов ($443 800). Полиция проводит расследование и надеется выйти на воров, а также отыскать Ferrari Жана Алези.

Ferrari F512M — финальная версия модели Testarossa. Купе оборудовано оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 4,9 л и мощностью 443 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развивать 315 км/ч.