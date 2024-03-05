«Вылетаю в Минск первым рейсом»: белорусам предложили работу за $70 в день 5 5.03.2024, 10:04

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В чем подвох?

В TikTok распространилось видео, где рассказали о работе в Минске, за которую пообещали платить $70 в день. Что надо делать?

Белорусам за такую зарплату предложили сразу несколько вакансий: сборщик тюльпанов в теплицах, упаковщик тюльпанов, продавец. «Обед за наш счет», — добавил автор видео.

В комментариях — рой желающих. «Я хочу на вашу работу, сколько вахта дней?», — написала одна пользовательница.

«Где находятся теплицы? Я из Минка, хочу работать», — сказал другой комментатор.

Некоторые выразили готовность приехать на такую работу из других городов: «Вылетаю в Минск первым рейсом».

В основном же в комментариях просили подробнее рассказать о работе. На это автор ролика отвечал предложением изучить всю информацию в его профиле. А там ссылка на Telegram-канал «с актуальными вакансиями в России, Евросоюзе, СНГ».

К слову, часть комментаторов решила, что это «развод»: «Ну никак 70 долларов (225 белорусских рублей) в день! В месяц — да, еще можно поверить!»

«Эта расценка — 70$ — за весь парник одному сорвать», — написала подписчица.

А кто-то решил пошутить: «Люди, это в час. Это же Беларусь».

«Тюльпаны свои брать?», — спросил другой комментатор.