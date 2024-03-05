Дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ: вспыхнул мощный пожар 3 5.03.2024, 10:36

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На место следует пожарный поезд.

В России утром 5 марта заявили о новых взрывах. По данным российских источников, БпЛА атаковали Губкинскую нефтебазу в Белгородской области.

После прилетов на объекте начался пожар. Об этом пишут российские СМИ.

«Губкинская нефтебаза атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области. На территории предприятия начался пожар», – сообщает одно из российских изданий со ссылкой на источники.

Подтвердили факт взрыва и пожар и власти Белгородской области.

«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожар, вспыхнувший на объекте, российские паблики характеризуют как «очень мощный».

«На Губкинской нефтебазе горят два резервуара. Последний раз объект атаковали 15 февраля. Серьезных повреждений тогда не было», – отмечает один из Telegram-каналов.

Другой паблик утверждает, что огнем охвачен один резервуар.

«В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд», – отмечено в сообщении.