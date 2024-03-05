Минлесхоз Беларуси предупредил о появлении в лесах вооруженных сотрудников 5 5.03.2024, 10:47

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Обновленный Лесной кодекс, который вступил в силу в Беларуси, расширил перечень полномочий и механизмов охраны леса – по выявлению незаконных рубок, борьбы с лесными пожарами, захватами. Расширили перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун сообщил, что уже сейчас в рамках эксперимента в каждом лесхозе созданы секторы по охране леса. Уточнил, что задача специалистов этих секторов – инженера по охране леса, инженера по охотничьему хозяйству, мастеров леса – выявлять нарушения и пресекать их.

«При выезде на полевые мероприятия они будут получать оружие в органах внутренних дел, чтобы в первую очередь защитить себя и предупредить желание оказать сопротивление, навредить нашим людям. Граждане могут спокойно собирать грибы и ягоды – с оружием по лесу каждый день просто так никто ходить не станет. Это будут точечные случаи и специалисты, определенные министерством», – добавил министр.