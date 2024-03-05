В Колодищах за долги продают участок с огромным прудом 5.03.2024, 10:55

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Цена — более чем привлекательная.

В Колодищах на торги за долги собственника попал земельный участок в 22 сотки. Интересно, что судя по карте, на этой территории находится декоративный пруд, относящийся к большому коттеджу по соседству. Лот выставлен на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Рассказываем, что это за участок и сколько он стоит.

Находится выставленный на аукцион участок на улице Замковой поселка Колодищи Минского района. Согласно документам, целевое назначение этого земельного участка − строительство и обслуживание жилого дома.

Площадь земельного надела составляет 0,2246 га (то есть, 22 сотки). Если посмотреть по картам, то можно отметить, что у участка — не совсем стандартная форма. Еще более удивляет тот факт, что на нем расположен чей-то декоративный водоем. Похоже, что пруд является частью большого поместья. Именно через него проходит парадный въезд в коттедж, разместившийся на участке по соседству. Выходит, что для строительства своего дома будущему владельцу придется закопать водоем.

Кадастровый номер участка — 6236 8340 3101 0056 58. Сейчас на землю наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Исходя из данных площадки «БелЮрОбеспечение», должником является известный белорусский бизнесмен. После продажи все эти ограничения будут сняты.

Начальная цена участка составляет — 109,7 тысячи рублей (около 34 тысяч долларов). Отметим, что обычно участки в этой популярном у минчан населенном пункте стоят дороже. К примеру, в декабре один из участков в Колодищах продали с аукциона за 110 тысяч долларов.

Торги пройдут 19 марта в электронной форме на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Подать заявку на участие можно до 18 марта.