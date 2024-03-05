В Беларуси владельцы электрокаров начали воровать друг у друга зарядные пистолеты 4 5.03.2024, 11:59

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С чем это связано?

В Беларуси постепенно растёт количество электромобилей и постоянно расширяется зарядная инфраструктура. Правда, надлежащий для данного сегмента авто этикет, по всей видимости, соблюдают не все. В частности, некоторые грешат выдёргиванием зарядного шнура, что почти так же нехорошо, как и вытаскивание шланга для подачи топлива во время заправки обычного автомобиля.

Бывает, нет доступных зарядных устройств, а между тем подпитываются другие машины, которые, очевидно, прибыли раньше вас. Однако нельзя вот так просто отключить их автомобили, чтобы зарядить свой. Ведь водители рассчитывают, что, когда они вернутся, у авто будет определённый запас хода.

Читатель av.by описал следующую ситуацию:

— Я поставил машину на зарядку и пошёл домой. Через минут 40 приходит оповещение, что зарядка завершена, хотя у автомобиля было процентов 50. Я ещё подумал, это глюк в «Маланке» (иногда бывает, хоть и редко). Однако, когда пришёл к авто, заметил: зарядный пистолет валяется на земле. Посмотрев записи регистратора, обнаружил вот это:

Подобные действия не являются правильными, ведь могут негативно отразиться на технике. В частности, мужчина отметил: после вырывания пистолета, когда подаётся 50 кВт, устройство стало работать с ошибкой.

Конечно, бывает и так, что машина уже зарядилась, но владелец вовремя не вернулся. В подобном случае можно оставить записку, сообщающую, что вы разрешаете отключить авто от сети, если необходим срочный доступ к зарядному устройству. Потому как многие, в отличие от человека на видео, всё же не решаются прикасаться к чужому автомобилю.