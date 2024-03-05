Задачка на логику для поступления в начальную школу Китая попала в Сеть 3 5.03.2024, 12:53

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Для ее решения требуется нестандартный подход.

Сайт dzen.ru поделился логической задачкой, которую задавали детям при поступлении в начальную школу Китая.

Суть задачи такая, есть несколько парковочных мест, которые пронумерованы в соответствии с некоторым алгоритмом, на одном из мест стоит автомобиль. Какой номер места он занял?

Как же решить эту задачу? Подход нужен не совсем стандартный, а даже оригинальный.