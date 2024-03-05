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Задачка на логику для поступления в начальную школу Китая попала в Сеть

3
  • 5.03.2024, 12:53
  • 1,088
Задачка на логику для поступления в начальную школу Китая попала в Сеть

Для ее решения требуется нестандартный подход.

Сайт dzen.ru поделился логической задачкой, которую задавали детям при поступлении в начальную школу Китая.

Суть задачи такая, есть несколько парковочных мест, которые пронумерованы в соответствии с некоторым алгоритмом, на одном из мест стоит автомобиль. Какой номер места он занял?

Как же решить эту задачу? Подход нужен не совсем стандартный, а даже оригинальный.

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