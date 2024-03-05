«Ватные диски покупаю так же часто, как хлеб» 5.03.2024, 13:16

Белоруска показала, как она добывает чистую воду.

Жодинский водоканал не может обеспечить жителей города чистой и безопасной питьевой водой. Люди регулярно платят за коммунальные услуги, но им приходится тратиться дополнительно. Так, жительница Жодино Евгения вынуждена покупать ватные диски, чтобы очистить воду, а также чистую питьевую воду, пишет ex-press.by.

— Когда-то, когда мы только заселились в наш дом, вода была чистой и кристально прозрачной. Теперь очень часто вода имеет цвет колы или кофе, с заметными примесями нефти и ржавчины. Несколько раз в неделю я покупаю воду в бутылях. А еще процеживаю воду через ватные диски, покупаю их так же часто, как хлеб — упаковку на пару дней, — рассказала Евгения.

«Пока набрала в кастрюлю три литра, использовала три ватных диска», — говорит жительница Жодино.

По ее мнению, несмотря на «эпические» промывки канализационной системы, которые проводятся дважды в год, качество воды остается неприемлемым. Причем, проблема не нова, а вопросы о том, как долго это будет продолжаться, задавать фактически некому.

Например, в марте 2023 года ответ от Миноблисполкома на петицию горожан о качестве воды гласил, что пробы воды «соответствуют санитарным нормам и правилам». Люди собирали факты, публиковали фотографии грязной воды, текущей из кранов в квартирах, создали чат в Viber под названием «Жалоба на грязную воду». Однако власти закрыли этот чат, вызвав на разговор его администратора. После этого жалоб и публикаций стало меньше, так как горожане осознали, что их обращения бессмысленны и даже опасны для них.

Недавно стало известно, что в планах у городских властей на ближайшие пять лет — строительство станции обезжелезивания и замена старых водопроводных сетей. То есть Евгении нужно серьезно запасаться ватными дисками...