«Планируем выкупить всю деревню»1
- 5.03.2024, 14:20
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Белорусы показали, какие дома приобрели за «одну базовую».
В TikTok начали массово публиковать видео с домами за одну базовую величину (в 2024 году — 40 рублей, в 2023 — 37). Что белорусы купили за такие деньги?
Несколько лет назад государство предложило белорусам покупать заброшенные дома в деревне. Все доступные предложения собираются в Едином реестре пустующих домов. Для мечтающих иметь свой домик в деревне это может стать вариантом приобретения такой недвижимости. Своими находками белорусы начали делиться в Tik-Tok собирая их под тегом #домзаоднубазовую.
«25 соток земли… или деревьев»
@helen...777 #домзагородом #домзаоднубазовую #дача2023❤️ ♬ оригинальный звук - Алёна 🛠️
В комментариях helen…777 рассказала, что дом с участком в д. Заболотье (Белыничский район) они с семьей нашли через реестр и купили достаточно быстро. Решили расширить участок до 50-ти соток. На всю процедуру с оформлением потратили около 700 рублей.
«В наших планах выкупить всю деревню»
@dommeshta Ответ пользователю @Mirlan Bayish Мы приобрели дом за одну базовую 37 бел.рублей. Мы с мужем очень давно искали место, где мы сможем в полной мере развивать славянские традиции, помогать людям и душевно отдыхать, наслаждаясь закатами. Наконец-то спустя четыре года поиска - нашли то что нам подходит. Рядом сосновый лес, речка, а главное тихо и спокойно. Дальше мы будем рассказывать все подробности нашего нового этапа жизни🎉 Подписывайтесь, чтобы нас не потерять✅ #дом #славянскиетрадиции #реконструкция #строительство #хочуврек #рек #рекомендации #душевно #уютно #тепло ♬ оригинальный звук - Blackkmr
Пользовательница с ником dommeshta также рассказала о доме купленном за 37 белорусских рублей.
«Местоположение я называть не буду, но скажу, что более 4 лет место, где рядом будут сосновый лес, речка и уединенное состояние. В наших планах выкупить всю деревню», — отметила девушка.
В комментарии к видео она поделилась задумкой и рассказала, что планируют с мужем «развивать славянские традиции, помогать людям и душевно отдыхать, наслаждаясь закатами».
В профиле пользовательницы уже много видео с обзором дома и ответами на вопросы подписчиков.
Парень с ником na_dache_sami показал участок, который приобрел за одну базовую величину в Гомельской области. На территории присутствуют несколько хозпостроек, кучи мусора. Сам дом в достаточно запущенном состоянии. Мужчина делится подробным обзором и этапами проделанной работы в своем аккаунте.
@na_dache_sami Купили,значит,дом в деревне 🏠 #дом #домвдеревне #ремонт ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi
«Работы непочатый край. Получше нельзя было найти?», — поинтересовался один из комментатор, на что мужчина ответил, что при выборе дома в приоритете стояло его местоположение.
«Место для хорошей дачи»
Белорус с ником sveremeychik показал дом, который приобрел за одну базовую в Минском районе. На территории «дом, пристройки с участком в 10 соток».
@sveremeychik Дом, пристройки с участком 10 соток за 1 базовую . Наружный обзор . Видео с архива 2023г #Дом#домзагородом #домзаоднубазовую#домзаоднубазовуюбеларусь#хочуврекомендации ♬ оригинальный звук - 🤍🦋🤍
«1 базовая величина ( 14$) + расходы исполкома (220$). Далее подключение света, переоформление ждёт и т. д . Ещё не знаю во сколько станет», — ответил мужчина на вопрос о стоимости одному из комментаторов.