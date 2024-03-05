В регионе Полесья в плане радиационной обстановки не все благополучно 5.03.2024, 14:26

Об этом свидетельствуют исследования.

По результатам исследований более 5 тысяч проб пищевых продуктов, отобранных в минувшем году, были установлены несоответствия по содержанию радионуклидов цезия-137 в дикорастущих грибах и ягодах из Столинского, Ивановского, Лунинецкого, Дрогичинского, Пинского районов.

Превышения были выявлены в 30,5% исследованных проб грибов и 5,8% проб ягод. По содержанию радионуклидов стронция-90 превышений нормативов РДУ-99 в пищевых продуктах не выявлено.

Нелишним будет напомнить, что на территориях, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в каждом лесхозе определены места, где можно осуществлять сбор даров леса. А собранная для собственного потребления продукция может быть проверена в аккредитованных лабораториях территориальных центров гигиены и эпидемиологии на бесплатной основе.