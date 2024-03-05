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Как приготовить драники без терки: многие удивятся простоте рецепта

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  • 5.03.2024, 14:31
Как приготовить драники без терки: многие удивятся простоте рецепта

Блюдо получится вкусным и хрустящим.

Драники можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих драников, основа для которых готовится в блендере. 

Ингредиенты: 

• 3-4 картофелины

• 1 луковица

• 1 яйцо

• 1 ст. л. муки

• соль и перец по вкусу

• 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки

• сметана для подачи

Способ приготовления: 

1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Пожарьте драники до золотистости. 

Подавайте со сметаной!

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