Как приготовить драники без терки: многие удивятся простоте рецепта

Как приготовить драники без терки: многие удивятся простоте рецепта1
- 5.03.2024, 14:31
Блюдо получится вкусным и хрустящим.
Драники можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих драников, основа для которых готовится в блендере.
Ингредиенты:
• 3-4 картофелины
• 1 луковица
• 1 яйцо
• 1 ст. л. муки
• соль и перец по вкусу
• 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки
• сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.
2. Пожарьте драники до золотистости.
Подавайте со сметаной!