Как приготовить драники без терки: многие удивятся простоте рецепта 1 5.03.2024, 14:31

Блюдо получится вкусным и хрустящим.

Драники можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих драников, основа для которых готовится в блендере.

Ингредиенты:

• 3-4 картофелины

• 1 луковица

• 1 яйцо

• 1 ст. л. муки

• соль и перец по вкусу

• 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки

• сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Пожарьте драники до золотистости.

Подавайте со сметаной!