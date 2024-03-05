В Жодино автобус выехал за пределы дороги и снес противотанковую пушку 5 5.03.2024, 15:30

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Предварительно, у водителя случился инсульт.

Утром 5 марта на улице Советской в Жодино произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщает газета «Жодзiнскiя навiны».

По предварительной информации, у водителя автобуса, следовавшего по маршруту №4, во время движения случился инсульт. В результате транспортное средство выехало за пределы дороги и врезалось в ограждение.

Сообщается, что водителя доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Как рассказали очевидцы, перед тем как врезаться в забор, автобус снес памятник в виде противотанковой пушки.