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Цифровые кочевники смогут за 1 евро арендовать дом на Сардинии

  • 5.03.2024, 16:31
Цифровые кочевники смогут за 1 евро арендовать дом на Сардинии

Воспользоваться предложением могут как итальянские, так и иностранные граждане.

Город Оллолаи, расположенный в горной местности на острове Сардиния в Италии, предложил цифровым кочевникам арендовать городское жилье за 1 евро в месяц.

Воспользоваться предложением могут как итальянские, так и иностранные граждане (в частности, которые имеют визу цифрового кочевника). Предпочтение отдают людям, занимающимся современными технологиями, финансами, недвижимостью и творческими профессиями. Необходимо также продемонстрировать желание выступать в качестве наставников и проводить презентации, лекции и семинары для местных жителей.

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить анкету. Оллолаи предлагает кочевникам 1- или 2-комнатные квартиры в муниципальных домах. Предложение изначально рассчитано на один месяц, однако пребывание по льготной цене может быть продлено. Решение будут принимать в каждом конкретном случае.

Оллолаи — небольшой городок, расположенный прямо в центре Сардинии. К настоящему моменту в нем живут менее 1300 жителей.

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